Yunanistan AB'den çıkartılabilir

Fransız Bakan Leonetti sert konuştu: Yunanistan, kurtarma planını kabul etmezse AB'den çıkartılabilir.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Jean Leonetti, AB tarafından kabul edilen kurtarma planının kabul etmemesi halinde Yunanistan'ın avro para birimi dışında, AB'den de çıkartılabileceği uyarısında bulundu.

G-20 zirvesi sırasında ''Europe 1'' radyo kanalının sorularını yanıtlayan Leonette, ''Planı kabul etmemek avrodan ve AB'den de çıkmayı gündeme getirebilir''ifadesini kullandı. Bu tür bir gelişmeyi arzu etmediklerini kaydeden Fransız bakan, Yunanistan'ın avro para biriminden ve AB'de çıkmasının, avro bölgesinin istikrarsızlığına yol açmayacağını söyledi.

Fransız bakan, AB ülkelerinin Yunanistan'dan sorumluluklarını üstlenmesini istediğini sözlerine ekledi.