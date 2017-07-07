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07 Temmuz 2017 Cuma 15:44

Yunanistan'a 8,5 Milyar Euro’luk Yeni Kredi

Yunanistan'a 8,5 Milyar Euro'luk Yeni Kredi
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Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan'a 8,5 milyar Euro’luk yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verdi.

Finansman sorunu yaşayan Euro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan Lüksemburg merkezli ESM, kurtarma programı çerçevesinde Yunanistan’a yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının onaylandığını açıkladı.

Buna göre ESM, Yunanistan'a borç geri ödemeleri için pazartesi günü 7,7 milyar Euro gönderecek.

Ülkenin kurtarma programını uygulamaya devam etmesi halinde 1 Eylül tarihinde de 800 milyon Euro’luk bir kredi dilimi daha serbest bırakılacak.

Böylece, Yunanistan'ın toplamda 86 milyar Euro’luk 3'üncü Kurtarma Programı çerçevesinde ESM’in sağladığı kredi miktarı 39,4 milyar Euro’ya ulaştı.

Geçen ay gerçekleştirilen Euro Grubu toplantısında, Yunanistan ve uluslararası kreditörleri, 3'üncü kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşmıştı.

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