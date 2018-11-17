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Yunan Din Adamlarından Memurluktan Çıkarılmaya Ret

YUNANİSTAN ORTODOKS KİLİSESİ, DİN ADAMLARININ MEMURLUKTAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK BAŞBAKAN ÇİPRAS VE BAŞPİSKOPOS İERONOMİOS ARASINDA VARILAN MUTABAKATI REDDETTİ

Yunan Din Adamlarından Memurluktan Çıkarılmaya Ret

YUNANİSTAN ORTODOKS KİLİSESİ, DİN ADAMLARININ MEMURLUKTAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK BAŞBAKAN ÇİPRAS VE BAŞPİSKOPOS İERONOMİOS ARASINDA VARILAN MUTABAKATI REDDETTİ

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:52
Yunan Din Adamlarından Memurluktan Çıkarılmaya Ret
YUNANİSTAN ORTODOKS KİLİSESİ, DİN ADAMLARININ MEMURLUKTAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK BAŞBAKAN ÇİPRAS VE BAŞPİSKOPOS İERONOMİOS ARASINDA VARILAN MUTABAKATI REDDETTİ
Atina, 17 Kasım 18 (.): Yunanistan Ortodoks Kilisesi\'nin, hükümetle varılan mutabakat kapsamında binlerce rahibin kamu kadrolarından çıkarılmasına itiraz ederek rahiplerin memur statüsünde kalmalarında ısrarcı olduğu bildirildi.
Ülkedeki tüm kiliseleri temsil eden 80\'in üzerinde metropolit, Yunanistan Başpiskoposu İeronomios\'un başkanlığında düzenlenen olağanüstü Sen Sinod toplantısında bir araya geldi. 
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Başpiskopos İeronomios arasında varılan din ve devlet arasındaki meselelerin çözümüne yönelik mutabakatın ele alındığı 6 saatlik toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. 
Devlet ile ortak meselelere ilişkin görüşmelerin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, Yunanistan Kilisesi\'ne bağlı rahiplerin memur statüsünde kalması konusunda ısrarcı olunacağı ifade edildi. 
Açıklamada ayrıca, hukukçular, din adamları ve uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurularak hükümetle devam edilecek müzakerelere ilişkin çalışma hazırlanmasının kararlaştırıldığı belirtildi. 
Sen Sinod\'un kararının ardından Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise din adamlarının maaşlarının devlet garantisinde olduğu vurgulanarak, varılan ilk mutabakat kapsamında bir yasa tasarısının hazırlanıp meclise sunulacağı kaydedildi. 
Geçen hafta bir araya gelen Çipras ve İeronomios, sayıları yaklaşık 10 bine ulaşan din adamının memurluktan çıkarılması yönünde mutabakata vardıklarını açıklamıştı. 
Ülkede tartışma yaratan mutabakat kapsamında, din adamlarının yaklaşık 200 milyon avroya varan yıllık maaşlarının ise devletin kasasından her yıl Kilise\'ye bağlı bir fona aktarılmasına karar verilmişti. 
Çipras, daha sonra yaptığı bir açıklamada, boşalacak 10 bin memur kadrosu yerine kamuya kademeli olarak yeni alımlar yapılacağını ifade etmişti. Ülke genelinde pek çok metropolit mutabakata karşı olduklarını açıklamıştı. 
Yunanistan\'da hükümet, din işlerini daha kapsayıcı bir şekilde düzenlemeyi de içeren Anayasa değişiklik paketini meclise taşımıştı.
Çipras, "Gerek kilise gerek devletin rollerini belirleyecek yeni bir çerçeve arzu ediyoruz. Yunan devletinin dini tarafsızlığının anayasa içinde net bir şekilde belirlenmesinin zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.
Yunan basınındaki haberlerde, mutabakat Fener Rum Patrikhanesi\'nin de tepkisine yol açmıştı.
(AA/TUĞ/HÖ)
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