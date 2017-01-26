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26 Ocak 2017 Perşembe 16:01

Yunan Yargısından Darbeci Askerlerin İadesine Ret

Yunan Yargısından Darbeci Askerlerin İadesine Ret
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YUNANİSTAN YÜKSEK MAHKEMESİ, DARBECİ 8 ASKER İÇİN TÜRKİYE'NİN İADE TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde birbirlerine kelepçeli olarak mahkemeye getirildi. 

Yüksek mahkeme hakimleri, FETÖ mensubu askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.

Mahkeme, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini bildirdi.


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