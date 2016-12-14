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14 Aralık 2016 Çarşamba 15:08

Yunan Sağlık Çalışanları Protesto İçin Duvar Ördü

Yunan Sağlık Çalışanları Protesto İçin Duvar Ördü
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YUNANİSTAN'DA KEMER SIKMA ÖNLEMLERİNİ PROTESTO EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNE DUVAR ÖRDÜ

Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri ile düşen gelirlerini ve yetersiz çalışma koşullarını protesto eden sağlık çalışanları, tepkilerini ilginç bir yöntemle gösterdi.

Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu tarafından yapılan çağrıyla bir araya gelen sağlık çalışanları, başkent Atina'daki Sağlık Bakanlığı'nın girişine duvar ördü. Yaklaşık 500 kişilik grup, daha sonra Başbakanlık Konutu'na yürüdü.

"Kesintiler sağlığa zararlıdır" şeklinde pankart açan sağlık çalışanları, çalışma şartlarının düzeltilmesi yönünde taleplerini dile getirdi. Gösteri, olaysız bir şekilde sona erdi.

Yaklaşık 7 yıldır mali krizde bulunan ülkede, kamu harcamalarındaki kısıtlamalar ve işten çıkarmalar sebebiyle birçok kamu hastanesinde hizmetler aksıyor.

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