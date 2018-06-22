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Yunan Maliye Bakanı: “Yunanistan krizinin sona erdiğini düşünüyorum“

Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos, Yunan hükümetinin kreditörlerle varılan anlaşmadan memnun olduğunu belirterek,

Yunan Maliye Bakanı: “Yunanistan krizinin sona erdiğini düşünüyorum“

Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos, Yunan hükümetinin kreditörlerle varılan anlaşmadan memnun olduğunu belirterek,

22 Haziran 2018 Cuma 07:03
Yunan Maliye Bakanı: “Yunanistan krizinin sona erdiğini düşünüyorum“

Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos, Yunan hükümetinin kreditörlerle varılan anlaşmadan memnun olduğunu belirterek, "Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz ve piyasalara tekrar çıkabiliriz." dedi.

Çakalotos, Yunanistan'ın kurtarma paketi ve borç hafifletme önlemlerine ilişkin anlaşma sağlanan Lüksemburg'daki Euro Grubu Maliye Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarihi bir gün yaşadıklarını ifade eden Çakalotos, "Mutluyum. Yunanistan krizinin artık sona erdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çakalotos, kreditörlerin katkısıyla sağlanacak likidite tamponunun 22 ay boyunca finansman ihtiyacını karşılayabileceğini aktararak, "Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz ve piyasalara tekrar çıkabiliriz." ifadesini kullandı.

Hükümetin, Yunan halkının 8 yılı aşkın süredir yaşanan ekonomik kriz boyunca neler çektiklerini unutmayacağını vurgulayan Çakalotos, halkın hızlı bir şekilde olumlu sonuçların kendilerine yansımasını bekleyeceğini kaydetti.

IMF SON KURTARMA PAKETİNE KATILMIYOR

Ülkenin kreditörlerinden Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ise son kurtarma paketi programına katılmayacağı açıklandı.

Avro Grubu toplantısı sonrası basın toplantısında konuşan IMF Başkanı ChristineLagarde, zamanın tükendiğine işaret ederek, iki ay sonra sona erecek Yunanistan'ın son kurtarma paketinde IMF'nin yer almayacağını söyledi.

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Lagarde, "Bugün açıklanan borç hafifletme önlemleri orta vadede borç sürdürülebilirliği için çok önemli ama uzun vade açısından çekincelerimiz var." yorumunu yaptı.

BORCU HAFİFLETİLECEK YUNANİSTAN'A 15 MİLYAR AVROLUK YENİ KREDİ DİLİMİ

2010 yılından bu yana üç kez kurtarma paketi programına alınan Yunanistan'da ekonomi, 8 yıl sonra kendi ayakları üzerinde durmaya hazırlanıyor. Memorandum sebebiyle sağlanan kredilerle ayakta duran ülke, tekrar piyasalardan borçlanabilecek.

Euro Grubu toplantısında, Yunanistan'ın kurtarma paketi kapsamında kemer sıkma önlemlerini içeren ön şartları yerine getirdiği belirtilerek, 15 milyar Euroluk yeni kredi diliminin serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Yunanistan'a, 20 Ağustos'ta sona ermesi beklenen kurtarma paketi sonrasında finansman ihtiyaçlarını karşılaması için 24 milyar Euroluk bir likidite sağlanmasında anlaşıldı.

Öte yandan, 315 milyar Euroya yakın kamu borcu bulunan ülkenin borç sürdürülebilirliğinin sağlanması için 10 yıllık vade uzatma ve 10 yıl faiz ve amortismanların ödenmesinde erteleme şeklinde önlemler alınacağı bildirildi.

Bu önlemlerin, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) kredilerinden sağlanan yaklaşık 100 milyar Euroluk borç için geçerli olacağı kaydedildi.

Yunanistan, yüzde 180 ile Euro Bölgesi'nde milli gelirine oranla en yüksek borca sahip ülke durumunda bulunuyor.

 

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Son Güncelleme: 22.06.2018 10:17
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