Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yunan Jetlerinden Taciz

Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan F-16'lara, Yunanistan'a ait jetlerce radar kilidi muhafaza edilerek tacizde bulunuldu.

Yunan Jetlerinden Taciz

Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan F-16'lara, Yunanistan'a ait jetlerce radar kilidi muhafaza edilerek tacizde bulunuldu.

28 Kasım 2014 Cuma 13:28
Yunan Jetlerinden Taciz
banner238

EGE'NİN ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA EĞİTİM UÇUŞU YAPAN F-16'LARA, YUNANİSTAN'A AİT F-16'LARCA RADAR KİLİDİ MUHAFAZA EDİLEREK TACİZDE BULUNULDUĞU BİLDİRİLDİ

Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan F-16'lara, Yunanistan'a ait jetlerce radar kilidi muhafaza edilerek tacizde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 6 F-16 uçağı, Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı.

Uçuş sırasında Hava Kuvvetlerine ait uçaklardan ikisine, Yunanistan'a ait iki F-16 uçağınca 1 dakika süreyle radar kilidi muhafaza edilerek tacizde bulunuldu.

Angajman kuralları gereği Yunan uçaklarına aynı şekilde karşılık verildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Türkiye-Suriye hududu boyunca 8 F-16 uçağının devriye görevi yaptığı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim