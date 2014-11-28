Yunan Jetlerinden Taciz

EGE'NİN ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA EĞİTİM UÇUŞU YAPAN F-16'LARA, YUNANİSTAN'A AİT F-16'LARCA RADAR KİLİDİ MUHAFAZA EDİLEREK TACİZDE BULUNULDUĞU BİLDİRİLDİ

Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan F-16'lara, Yunanistan'a ait jetlerce radar kilidi muhafaza edilerek tacizde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 6 F-16 uçağı, Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı.

Uçuş sırasında Hava Kuvvetlerine ait uçaklardan ikisine, Yunanistan'a ait iki F-16 uçağınca 1 dakika süreyle radar kilidi muhafaza edilerek tacizde bulunuldu.

Angajman kuralları gereği Yunan uçaklarına aynı şekilde karşılık verildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Türkiye-Suriye hududu boyunca 8 F-16 uçağının devriye görevi yaptığı belirtildi.