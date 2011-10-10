Yunan iddiası: Karasularımızda 3 saat kaldı

Türk fırkateyni ‘Kemal Reis’in Ege’de Yunan karasularından geçtiği iddiası, Atina’da “Türklerin gövde gösterisi” olarak yorumlandı.

Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kemal Reis’in önceki gün Rodos-Santorini-Milos-Serfios adalarının açıklarında uluslararası sulardan geçtikten sonra üç saatliğine Yunan karasularına girdiği ve Yunan savaş gemisi tarafından takip edildiği belirtildi.

Yunan medyası, Türk fırkateyninin Antalya’dan Çanakkale Boğazı’na giderken, bu rotayı izlemesi ve hatta Atina yakınlarındaki Sunion kasabası açıklarından geçmesinin “tahrik” olduğunu yazdı. Yunan ve Rum Dışişleri Bakanları Stavros Lambrinidis ile Erato Kozaku Markulli arka arkaya Mısır ve Lübnan’ı ziyaret edecek.

Yunan medyasına göre, Lambrinidis Mısır ve Lübnan’dan Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzaladıkları, ancak Türkiye’nin tepkisi üzerine geri adam attıkları Münhasır Ekonomik Bölge (MÖB) anlaşmalarına işlevlik kazandırmalarını isteyecek. Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli ise “Türkiye 6 aydır anlaşmaların feshedilmesi için uğraşıyor. Mısır ile sorun yok ama Lübnan ile sorun var” dedi.