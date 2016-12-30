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30 Aralık 2016 Cuma 20:31

Yunan Büyükelçi Öldürüldü

Yunan Büyükelçi Öldürüldü
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Brezilya'da Yunan büyükelçi öldürüldü

Brezilya, Yunanistan Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis'in öldürüldüğünü açıkladı.

Rio’nun Nova İguaçu bölgesinde yanmış olarak bulunan arabanın ve cesedin kendisine ait olduğunu doğrulayan polis, diplomatın Brezilyalı karısı Fraçois Amoiridis’i gözaltına aldı.Yayın organı O’Globo’ya göre savcı, Fraçois Amoiridis’in sevgilisi olduğu söylenen 29 yaşındaki Sergio Moreira Filho adında Brezilyalı bir polis memurunun ve iki kişinin daha gözaltına alınmasını istedi.Polis, Büyükelçi’nin kaldığı evde öldürüldüğüne, sonra da arabasına bindirilip yakıldığından şüphe ediyor.

 
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BrezilyaYunanistanBüyükelçisiKiryakos Amoiridisöldürüldü
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