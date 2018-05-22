Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103328
ALTIN
193.004
DOLAR
4.6425
STERLİN
6.2429
EURO
5.4711
Rehman’ın suç ortağı aranıyor
REHMAN'IN SUÇ ORTAĞI ARANIYOR
7 yılda 259 bin TL vurgun
7 YILDA 259 BİN TL...
Sapıkların elinden hayvanlarda kurtulmuyor
HASPOLAT'TA KEÇİYE TECAVÜZ ETTİ
Girne Turizm Limanı’ndaki yolcuda uyuşturucu
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
banner256

Yumurta giren eve doktor girmiyor

Günde bir yumurta yiyen kişinin, kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma riskinin hiç yumurta yemeyenlere kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.

Yumurta giren eve doktor girmiyor

Günde bir yumurta yiyen kişinin, kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma riskinin hiç yumurta yemeyenlere kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.

22 Mayıs 2018 Salı 15:18
Yumurta giren eve doktor girmiyor

Günde bir yumurta yiyen kişinin, kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma riskinin hiç yumurta yemeyenlere kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.

Science Daily'nin haberine göre, "Heart" dergisinde yayımlanan çalışmada, Çin ve İngiltere’den bir grup araştırmacı, yumurta tüketimi ile kalp damar rahatsızlıkları, iskemik kalp hastalığı, başlıca koroner rahatsızlıklar, hemorajik ve iskemik inme arasındaki ilişkiyi inceledi.

Çalışmada, Çin'de 10 farklı coğrafi bölgeden, 30-79 yaşlarında, yaklaşık yarım milyon (512 bin 891) yetişkin ile yürütülen China Kadoorie Biobank araştırmasındaki veriler kullanıldı.

2004-2008 yılları arasında seçilen katılımcılara ne kadar sıklıkla yumurta tükettikleri soruldu ve bu kişiler, hastalık ve ölüm oranları incelenmek üzere takibe alındı.

Yeni çalışma için araştırmacılar, kanser olmayan, kalp damar rahatsızlığı veya şeker hastalığı bulunmayan 416 bin 213 katılımcı üzerinde yoğunlaştı.

Bu gruptaki ortalama 8-9 yıllık takip sonucunda, toplam 83 bin 977 kalp damar rahatsızlığı vakası ve 9 bin 985 kalp damar rahatsızlığından kaynaklı ölümün yanı sıra 5 bin 103 koroner rahatsızlık kaydedildi.

Çalışma döneminin başında katılımcıların yüzde 13,1'inin her gün en az bir yumurta tükettiği ve yüzde 9,1'inin hiçbir zaman ya da çok nadir yumurta tükettiği bildirildi.

Sonuçlar, yumurta tüketmeyen kişilerle karşılaştırıldığında, günlük yumurta tüketiminin genel olarak daha düşük kalp damar rahatsızlığı riski ile ilişkili olduğunu gözler önüne serdi.

Özellikle günde en az bir yumurta tüketenlerin, yüksek gelirli ülkelerle karşılaştırıldığında Çin’de daha yaygın olan hemorajik inme geçirme riskinin yüzde 26, hemorajik inme sebepli ölüm riskinin yüzde 28, kalp damar rahatsızlığı riskinin de yüzde 18 daha düşük olduğu görüldü.

Diğer yandan “asla / nadiren” yumurta tüketenler kategorisine kıyasla günlük olarak yumurta tüketen kişilerin, kalp kasının, çeşitli nedenlerle beslenememesi sonucu ortaya çıkan iskemik kalp hastalığı riskinin yüzde 12 daha düşük olduğu belirtildi.

İskemik inme, inmelerin çoğunluğunu oluştursa da Çin'deki hemorajik inme oranı hala yüksek gelirli ülkelerdekinden daha fazla.

Yumurta, yüksek kaliteli protein, birçok vitamin, fosfolipid ve karotenoid gibi biyoaktif bileşenleri de içeriyor.

Yumurta yemenin sağlık üzerindeki etkilerini araştıran daha önceki çalışmaların çoğunun sonucunda yumurta tüketimi ile koroner kalp hastalığı veya inme arasında önemsiz ilişkiler bulunmuştu.

banner277

Son Güncelleme: 22.05.2018 18:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin hükümeti İsrail'in katliamlarıyla ilgili dosyayı UCM'ye teslim etti
Filistin hükümeti İsrail'in katliamlarıyla ilgili dosyayı UCM'ye teslim etti
İtalya'da hükümet programında masonlara ambargo
İtalya'da hükümet programında masonlara ambargo
İki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti
İki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti
Çin'de Tibetli aktiviste 5 yıl hapis cezası
Çin'de Tibetli aktiviste 5 yıl hapis cezası
Putin, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Putin, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü
Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü
AB, yeni ticaret anlaşması müzakerelerine başlıyor
AB, yeni ticaret anlaşması müzakerelerine başlıyor
Filistin Erdoğan’a İİT’yi olağanüstü toplantıya çağırması sebebiyle teşekkür etti
Filistin Erdoğan’a İİT’yi olağanüstü toplantıya çağırması sebebiyle teşekkür etti
Yüksek vücut sıcaklığı tümör ve enfeksiyonla mücadeleyi artırıyor
Yüksek vücut sıcaklığı tümör ve enfeksiyonla mücadeleyi artırıyor
Zimbabve İngiliz Milletler topluluğuna yeniden üye olmak için başvuru yaptı
Zimbabve İngiliz Milletler topluluğuna yeniden üye olmak için başvuru yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim