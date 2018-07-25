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Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova'da, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova'da, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:12
Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova'da, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinden Yüksekova ilçesine bağlı boş durumdaki İkiyaka köyüne sızma girişiminde bulunan 4 terörist, 3.Piyade Tümen Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığının istihbarat çalışması sonucu insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.

Teröristler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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