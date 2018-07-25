Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Yüksekova'da, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinden Yüksekova ilçesine bağlı boş durumdaki İkiyaka köyüne sızma girişiminde bulunan 4 terörist, 3.Piyade Tümen Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığının istihbarat çalışması sonucu insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.
Teröristler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.