Yüksek Sesle Seks Yaptı, Hapse Girdi

İngiliz Caroline Cartwright, kocası Steve ile yüksek sesle seks yaptığı için ceza aldı. 53 yaşındaki Caroline Cartwright, seks sırasında bağırdığı ve çığlık attığı için sosyal davranışlara uymamaktan 4 yıl ceza aldı.





İngiliz basınından The Daily Mail'in sitesinde yer alan habere göre; Cartwright, ceza almasına rağmen yüksek sesle inleyerek seks yapmaya devam edeceğini söyledi.



Cartwright, "38 yıllık kocamla niye evimde seks yapmamı engellemeye çalışıyorlar. Eminim yapabileceğim çok daha kötü şeyler olabilirdi. Hapishanedeyken tüm tanıdıklarım orada olmamın aptalca olduğunu söylediler."



Mahkemenin kendine verdiği gece gürültü yapmama kararından, seks seanslarını sabaha alarak etkilenmediğini söyleyen kadının komşularının sıkıntısı sürüyor.