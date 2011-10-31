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Yüksek Adliye Kurumunda 2 Yeni Atama

Saner ile Hacı yarın saat 09.00’da Yüksek Adliye Kurulu toplantı odasında yemin edecek

Yüksek Adliye Kurumunda 2 Yeni Atama

Saner ile Hacı yarın saat 09.00’da Yüksek Adliye Kurulu toplantı odasında yemin edecek

31 Ekim 2011 Pazartesi 11:37
Yüksek Adliye Kurumunda 2 Yeni Atama
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Yüksek Adliye Kurulu’nun yarından geçerli olmak üçere Kaza Mahkeme Kıdemli Yargıcı Bahar Saner’i Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na; Kaza Mahkemesi Yargıcı Nüvit Gazi Hacı’yı ise Kaza Mahkemesi

Kıdemli Yargıçlığına atadığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Saner ile Hacı yarın saat 09.00’da Yüksek Adliye Kurulu toplantı odasında yemin edecek.

SANER

Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Bahar Saner, 26 Mart 1969’da Limasol’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak 18 Mart 1993 tarihinde avukatlık kaydını yaptırdı.

17 Mayıs 1999’da Kaza Mahkemesi Yargıçlığına, 4 Ocak 2007’e Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı görevine atanan Saner evli ve iki çocuk annesi.

HACI

Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı’na atanan Nüvit Gazi Hacı, 25 Aralık 1977’de Lefkoşa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasının ardından stajını tamamlayarak 10 Eylül 1999’ta avukatlık kaydını yaptı.

5 Haziran 2006’da yargıç olarak atandıktan sonra, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa kaza mahkemeleriyle Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapan Nüvit Gazi Hacı, evli ve bir çocuk annesi.

Son Güncelleme: 31.10.2011 11:37
Anahtar Kelimeler:
MahkemeYargıçAtama
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