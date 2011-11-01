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Yüksek Adliye Kurulu'nun Atamaları

Yemin töreni, saat 09.00’da Yüksek Adliye Kurulu toplantı odasında yer aldı

Yüksek Adliye Kurulu'nun Atamaları

Yemin töreni, saat 09.00’da Yüksek Adliye Kurulu toplantı odasında yer aldı

01 Kasım 2011 Salı 10:12
Yüksek Adliye Kurulu'nun Atamaları
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Yüksek Adliye Kurulu’nun Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atadığı Bahar Saner ile Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı’na atadığı Nüvit Gazi Hacı bugün yemin ederek resmen göreve başladı. 

Nevvar Nolan başkanlığındaki Yüksek Adliye Kurulu huzurunda gerçekleştirilen yemin töreni, saat 09.00’da Yüksek Adliye Kurulu toplantı odasında yer aldı.

BAHAR SANER

Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Bahar Saner, 1969 Limasol doğumlu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1993’de avukatlık kaydını yaptırdı, 1999’da Kaza

Mahkemesi Yargıçlığı’na atandı. 2007’den beri de Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı görevi yapan Saner, evli ve iki çocuk annesi.

NÜVİT GAZİ HACI

Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı’na atanan Nüvit Gazi Hacı ise 1977 Lefkoşa doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasının ardından 1999’ta avukatlık kaydını yaptı. Evli ve bir

çocuk annesi Hacı, 2006’da yargıç olarak atandı ve ardından Lefkoşa, Girne, Gazimağusa kaza mahkemeleri ile Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yaptı.

Son Güncelleme: 01.11.2011 10:12
Anahtar Kelimeler:
YeminMahkemeAtamaAdliye
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