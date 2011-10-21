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Yuanistan Yanıyor!

Atina'da Sintagma meydanında toplanan göstericiler arasında çıkan çatışmada, 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Yuanistan Yanıyor!

Atina'da Sintagma meydanında toplanan göstericiler arasında çıkan çatışmada, 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

21 Ekim 2011 Cuma 08:29
Yuanistan Yanıyor!
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Yunanistan'da, hükümetin mali krizle mücadele temelinde hayata geçirmek istediği reformları protesto etmek amacıyla başkent Atina'da Sintagma meydanında toplanan göstericiler arasında çıkan çatışmada, 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Yunan basın-yayın organları, kendilerini 'iktidar karşıtı' olarak adlandıran yüzleri maskeli gruplarla Mücadeleci İşçi Sendikaları Birliği PAME üyeleri arasında çıkan çatışmada başından yaralanan 53 yaşında bir kişinin kaldırıldığı Evangelizmos Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden kişinin PAME üyesi bir memur olduğu belirtilen haberlerde, olaylarda yaralanan 40 kişiden 16'sının ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Sintagma meydanında, öğlen saatlerinde yüzleri maskeli grupların, Parlamentoyu kuşatan PAME üyelerinin oluşturduğu barikatı aşmak istemesi üzerine çıkan arbedede karşıt gruplar birbirlerine taş, sopa ve molotofkokteyllerle saldırmıştı.

Polisin kontrollü olarak müdahale ettiği olaylarda, çevredeki otellerin ön cephelerinden kopardıkları mermer parçalarıyla gruplar halinde birbirlerine saldıran gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Sintagma meydanı adeta savaş alanına dönmüştü.

Bu arada, yeni sert önlemler içeren çok boyutlu yasa tasarısıyla ilgili tartışmalar Parlamentoda sürerken, sabah erken saatlerden itibaren Sintagma meydanına toplanan göstericilerin büyük bölümünün havanın kararmasıyla birlikte, meydanı terk ettikleri görülüyor.

Diğer yandan Sintagma meydanında, yüzleri maskeli gruplarla polis arasındaki çatışmalar yer yer devam ediyor. Çevredeki sokaklara dağılarak ateşler yakan göstericilerle kendilerine müdahale eden polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

Son Güncelleme: 21.10.2011 08:29
Anahtar Kelimeler:
YunanistanProtestoRejimReformYangın
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