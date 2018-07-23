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YPG/PKK ve Esed'in Münbiç Planı Deşifre Oldu

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye-ABD iş birliği neticesinde Münbiç'ten çıkarılmasını engellemek için alternatif yollar arıyor. İki müttefik, ilçedeki güvenliğin ortak sağlanmasını planlıyor.

YPG/PKK ve Esed'in Münbiç Planı Deşifre Oldu

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye-ABD iş birliği neticesinde Münbiç'ten çıkarılmasını engellemek için alternatif yollar arıyor. İki müttefik, ilçedeki güvenliğin ortak sağlanmasını planlıyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 23:17
YPG/PKK ve Esed'in Münbiç Planı Deşifre Oldu

YPG/PKK ve Esed'in Münbiç Planı Deşifre Oldu

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye-ABD iş birliği neticesinde Münbiç'ten çıkarılmasını engellemek için alternatif yollar arıyor. İki müttefik, ilçedeki güvenliğin ortak sağlanmasını planlıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Münbic'in Beşsar Esed rejimine devri için rejimle görüşmeler yapıyor. İki müttefik, ilçedeki güvenliğin ortak sağlanmasını planlıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'ten çekildiği iddialarına karşın, ilçedeki varlığını sürdürüyor. Örgüt, ilçeden çıkarılması için Türkiye ve ABD'nin yürüttüğü iş birliğine karşı, Beşşar Esed rejimiyle ittifakını güçlendiriyor.

YPG/PKK VE REJİM TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞTÜ

AA muhabirlerinin elde ettiği bilgilere göre, örgütün SDG ismiyle Münbiç'te kurduğu sözde askeri meclis ile rejim arasında, ilçenin rejime devri için görüşmeler sıklaştı. Örgütün Kandil'den gelen elebaşları ve rejim temsilcileri, iki hafta önce Halep'teki BAAS partisi binasında bir araya gelmişti. Benzer bir görüşme önceki gün de aynı yerde gerçekleşti.

TOPLANTIYA ESED'İN TEMSİLCİLERİ KATILDI

Toplantıda Esed rejimini temsilen Halep BAAS Parti Temsilcisi Fadıl Cabbar, Abdullah Hüseyin ve Ahmed Gabhan'ın yanı sıra güvenlik yetkilileri de hazır bulundu. Terör örgütü adına toplantıya sözde Münbiç askeri meclisi komutanı Muhammed Karidi, İbrahim Bennavi, Cundu'l Harameyn grubu komutanı Muhammed Guveyşi ve terör örgütünün avukatlarından Şükrü El Avni katıldı.

TOPLANTIDA MÜNBİÇ'İN KONTROLÜ HAKKINDA GÖRÜŞÜLDÜ

İki müttefikin, polis gücünün Esed destekçisi aşiretler ve terör örgütü üyelerince oluşturulmasında mutabık kaldığı öğrenildi. Sözde askeri meclis, sosyal medya üzerinden önceki gün "Münbiç'in kontrolünü Türkiye'ye vermeyeceklerini, ilçeyi Şam rejimine teslim etmeyi tercih ettiklerini" açıklamıştı.

ABD VE MÜNBİÇ'İN YOL HARİTASI

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat nehrinin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı. Dışişleri BakanıMevlüt Öavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

YEREL BİR YÖNETİMİN KURULMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor. Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor. İş birliğinin Fırat Nehri'nin doğusuna ilerletilmesi de planlanıyor.

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