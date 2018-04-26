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Youtube\'dan "israil Şiddetini Gösteren Video"ya Sansür

Washington, 26 Nisan 18 : Dünyanın en yaygın video paylaşım sitesi Youtube\'un, İsrail askerlerinin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürdüğünü gösteren bir videoyu yayından kaldırması tepkilere yol açarken, Youtube, görüntüleri yaş sınırlamasıyla yeniden yayına koydu. 

Youtube\'dan "israil Şiddetini Gösteren Video"ya Sansür

Washington, 26 Nisan 18 : Dünyanın en yaygın video paylaşım sitesi Youtube\'un, İsrail askerlerinin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürdüğünü gösteren bir videoyu yayından kaldırması tepkilere yol açarken, Youtube, görüntüleri yaş sınırlamasıyla yeniden yayına koydu. 

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Youtube\'dan
Washington, 26 Nisan 18 : Dünyanın en yaygın video paylaşım sitesi Youtube\'un, İsrail askerlerinin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürdüğünü gösteren bir videoyu yayından kaldırması tepkilere yol açarken, Youtube, görüntüleri yaş sınırlamasıyla yeniden yayına koydu. 
Youtube\'un, Sana Kassem adlı bir Filistinlinin "Gazze gettoları yıkıma direnirken İsrail öldürmek için ateş ediyor" başlıklı bir videosunu 22 Nisan tarihinde yayından kaldırdığı bildirildi.
Başta ABD\'de yaşayan Yahudi Profesör Norman Finkelstein olmak üzere videonun yayından kaldırılmasına tepki gösteren çok sayıdaki başvuru üzerine Youtube, 25 Nisan\'da aynı videoyu yaş sınırlaması koyarak yeniden yayınladı.
"GAZZE\'DEKİ TÜM ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLENE KADAR BEKLEYECEKLER"
Söz konusu videonun yayından kaldırılmasına tepki gösteren Profesör Finkelstein, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, öldürülen çocuklarla ilgili videoları Youtube\'un kaldırdığını pek görmediğini dile getirdi.
Finkelstein, "Gazze\'deki tüm çocuklar İsrail tarafından öldürülene kadar sabırla bekleyecekler, ondan sonra bu videoyu yeniden yayınlayacaklar." ifadelerini kullandı.
YENİDEN PAYLAŞIMDA "YAŞ SINIRLAMASI"
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AA\'ya yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra Youtube\'a yaptığı başvuruya cevap alan Finkelstein, söz konusu videonun, "tüm yaş gruplarına uygun olmayan" kategoride görülerek yaş sınırlamasıyla yeniden yayına konduğunu belirtti.
Youtube\'dan aldığı cevabı kamuoyu ile paylaşan Yahudi Profesör, "Youtube, Gazze videosunu yeniden paylaştı, ancak videoyu pornografi olarak tasnif etti" değerlendirmesini yaptı.
Buna göre kullanıcılar, söz konusu videoya ancak Youtube\'a kullanıcı adlarıyla giriş yaptıktan ve yaşlarını teyit ettikten sonra ulaşabiliyor.
Sana Kassem\'in 4 dakika 40 saniyelik videosunda, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi\'nde gösteriler yapan Filistinlileri hedef aldığı olaylar kısaca anlatılıyor.
"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ" GÖSTERİLERİ
Filistinliler, 30 Mart\'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi\'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006\'dan beri Gazze\'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gazze sınırındaki gösterilerin başından bu yana 41 Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 4 bine yakın gösterici yaralandı.
(AA/AK/HA)
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