Yorgancıoğlu'nun Yeni Yıl Mesajı

Yorgancıoğlu, yeni yıl mesajında, halkın yeni yıla girerken bu karar yerine diğer ülke sorunlarının çözümüne yönelik kararlar beklediğini ifade ederek, “UBP Hükümeti’nin bu kararından sonra ortaya çıkmıştır ki UBP’nin beklentisi halkımızın beklentisi ile örtüşmemektedir” dedi.



“Basına yapılan açıklamada, İsmet Felek’in sehven ihraç edildiğinin ifade edilmesine” de tepki gösterilerek şunlar kaydedildi:



“Bu nasıl bir açıklamadır? Ülkemiz; suçla ilişkili insanların, arananların veya yasadışı iş yapanların cenneti midir? Niye Türkiye’de arandığı için Türkiye’ye iade edildiği gizlenmeye çalışılmaktadır?



Ulusal Birlik Partisi Hükümeti’nin, ülkemizde giderek yaygınlaşan uyuşturucu kullanıcılığı tehlikesi ortada iken bizde birçok kriminal olaya karışan, Türkiye’de de 142 kilo eroin kaçakçılığı yaptığı iddiası ile yargılanan bu şahsa ülkemize giriş izni vermesinin nedeni nedir? UBP, böylesi bir uygulamadan nasıl bir yarar ummaktadır.”



“HALK YENİ YILA GİRERKEN…”



Yorgancıoğlu, “Ulusal Birlik Partisi’nin, bu kararı ile diğer ülkelerin Kuzey Kıbrıs’a bakış açılarının nasıl olacağı konusunda kaygısı olup olmadığını” da sorarak, “Halkımız yeni yıla girerken, uyuşturucu ticareti nedeni ile hakkında dava açılan İsmet Felek’in ülkemize girişindeki yasağın kalkmasını değil, gençlerimizin geleceğini kurtarma adına uyuşturucu baronlarının yakalanmasını beklerdi” dedi ve şöyle devam etti:



“Borç alacak ilişkileri nedeni ile BM’ce yasaklanan fakat kendi ülkemizde ekonomik kriz nedeni ile borçlarını ödeyemediği için hapse düşen insanların hapisten çıkarılmasını beklerdi.



Halkımız kendi çıkarlarının gözetildiği ve siyasal irademize sahip çıkılmasını içeren politik uygulamalar beklerdi, ıbrıs sorununun çözümüne yönelik atılımlar beklerdi. UBP Hükümeti’nin bu kararından sonra ortaya çıkmıştır ki UBP’nin beklentisi halkımızın beklentisi ile örtüşmemektedir.”



Yorgancıoğlu, “Ulusal Birlik Partisi hükümetlerinin ülkeyi suçların ve suçluların cenneti haline getirmesine müsaade etmeyeceklerini” ifade ederek, “2012 yılının bütün bu kötülükler ve UBP’den halkımızı kurtardığımız bir yıl olması için üzerimize düşeni parti olarak yapacağız” ifadelerine de yer verdi.