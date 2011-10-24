Yorgancıoğlu UBP'ye yüklendi; Halkın sıkıntıları ile ilgili kaygıları yo

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel başkanı Özkan Yorgancıoğlu, UBP hükümetinin Kıbrıs Türk halkının refahı için ve lehine olacak çalışmalarla ilgili bir kaygısı olmadığından bugünkü sıkıntıların yaşanmakta olduğunu vurguladı.

CTP-BG Genel Başkanı bugün bir televizyon programına katılarak hükümet icraatları, Kıbrıs konusu ve CTP’nin Politik tezler kitapçığı ile ilgili soruları yanıtladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel başkanı Özkan Yorgancıoğlu, UBP hükümetinin Kıbrıs Türk halkının refahı için ve lehine olacak çalışmalarla ilgili bişr kaygısı olmadığından bugünkü sıkıntıların yaşanmakta olduğunu vurguladı. CTP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, CTP-BG Genel Başkanı bugün bir televizyon programına katılarak hükümet icraatları, Kıbrıs konusu ve CTP’nin Politik tezler kitapçığı ile ilgili soruları yanıtladı.

Değerlendirmelerine Meclis Genel Kurulu önüne bugün getirilen tasarılarla ilgili soruları yanıtlamakla başlayan CTP-BG Genel Başkanı, Bakanlar Kurulu’ndan onaylanarak getirilen sosyal sigorta primleri ile ilgili kamun gücündeki kararnamenin, meclis iradesi hiçe sayılarak önlerine getirilmiş olmasına karşın, halen uygulamada olması nedeniyle karşı çıkmadıklarını, kayıt dışı yaşama af getiren tasarının görüşülmesinin ise ertelendiğini anlattı. 2009 seçimleri öncesinde UBP Sosyal Sigorta primlerinin düşeceğini vaat ederek seçime girince insanların primleri ödememe eğilimine girdiğini ancak gelinen noktada ödenemeyecek duruma geldiğini ifade eden Yorgancıoğlu, “o nedenle bir kez daha denendi. Sonuçlarını göreceğiz” diye konuştu.

2004 yılına kadar ülkeye giriş çıkışlarla ilgili bir kayıt bulunmadığını da anımsatan Yorgancıoğlu, CTP-BG’nin iktidarda olduğu dönemde kayıt dışı yaşamı kayıt altına almak için çalışmalar yaptığını, bu kapsamlı çalışmadan 40 bin civarından insanın yaralanmasına olanak sağlandığını kaydederek, “Ancak UBP, her konuda seçimlere yönelik vaatler verdi, iktidara gelir gelmez de yapılanlar yeniden bozulmaya başladı. İnsanlar sigorta yerine banka ya da başka yükümlülük noktalarına yönelendi” diye konuştu.

Bu yanlış politikanın bir sonucu olarak KTHY çalışanlarının da sigorta primlerinin yatırılmadığını ve işsiz kalan onca çalışanın sağlık hizmetlerinden de mahrum kaldıklarını anımsatan Yorgancıoğlu, “Dolaysıyla bu yol, doğru değil. Bu sistem yarar getirmez. Esasen bunu yaratan koşullar ortadan kalkmalı” dedi. Yorgancıoğlu, ülkede farklı sektörler bulunduğunu, bu göz önünde bulundurularak yerli-yabancı oranını tespit etmek için çalışma yapılması gerektiğini ifade ettiği açıklamalarında, bu veriler ışığında istihdamın KKTC vatandaşları lehine artması için çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. Yorgancıoğlu sözlereini şöyle sürdürdü: “Bizim hükümet dönemimizde yaptığımız çalışmalar vardı. Ama UBP’nin böyle bir derdi olmadığından bugün o sorunları yeniden yaşıyoruz.

UBP bugün bir hareket planına sahip değil. İlgili bakan da ‘tüm derdimiz kayıt altına almak’ diyor. Bu anlayışla bu mümkün olamaz. Bunlar nüfus sayımı, hatta vatandaşlık edindirme yasasıyla birlikte ele alınması gereken konular. Bu nedenle önce bir nüfus sayımı yapılmalı, ardından vatandaşlık yasası, toplumsal kimlik siyasi irade konusundaki kaygılar da gözetilip, koşul ve ihtiyaçlara göre yeninde düzenlenmeli.

Öncelikle KKTC vatandaşlarının istihdamını değerlendirecek formüle gerek var. Onun dışında dışarıdan geleceklere itiraz etmeyiz ama her açıdan onların da insan haysiyetine uygun şartlarda yaşamaları için gerekenler yapılmalı; ülkeye girişler süzgeçlenmeli, ihtiyaç duyulan alanda en kalifiye insanları alınmalı.”

EROĞLU’NUN MAL VARLIĞI KONUSU” CTP-BG Milletvekili Sonay Adem’in geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun servetiyle ilgili açıklamalarıyla başlayan tartışma ile ilgili soruları da yanıtlayan CTP-BG Genel Başkanı, şöyle konuştu: “Sıradan bir insan söz konusu olsaydı, ‘neden açıklandı’ diye sorulabilirdi ama eğer Cumhurbaşkanıysanız ve izah edilemeyecek rakamlar söz konusuysa açıklanması gerekir. Eğer siyasetçiyseniz, izah edemeyeceğiniz davranış, verilemeyecek hesabınız olmamalı.” Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun bu konuda yaptığı açıklamaların inandırıcı olmadığını, daha önce yaptığı bazı açıklamalarla çeliştiğini kaydeden Yorgancıoğlu, “Bu nedenle siyasettekilerin kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlıkları olmamalı. Aksi halde adalet sağlanmaz” dedi.

Eroğlu’nun hükümete yönelik açıklamalarını da değerlendiren Yorgancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Baktığımızda yürümeyen bir hükümet var. Geçmiş UBP hükümetlerinden bile daha kötü. Eroğlu ‘hükümete yardım edeyim’ diyor ama bıraktığı mirasın ne olduğuna bakmak gerek. KTHY onun cumhurbaşkanı seçilmesi uğruna heba edilmedi mi? ‘Cebimde her derdin formülü var’ deyip de deva vermeyen o değil mi? Yani Eroğlu’nun Küçük’e katabileceği bir şey yok. Siyaseten bir çatışma çerisindeler. Kendi konumlarını güçlendirme adına hareket ediyorlar”.

Rum Yönetimi Başkanı Hristofias’ı cesaretsizlikle suçlayan Cumhurbaşkanı Eroğlu için “bu doğru bir tespit olabilir ama kendinin niyeti var mı?” yorumunu yapan CTP-BG Genel Başkanı, ‘Talat’ın bıraktığın yerden devam edeceğim’ sözleri vermesine karşın onun sunduğu Ocak Paketi’nde yer alan çapraz oyu masadan çekti, Güney Kıbrıs’ın dönüşümlü başkanlık konusunu yeniden gündeme getirmesine zemin açtı.

Talat Ocak paketini şimdiki gibi bir açmaz olduğundan hazırlamış ve sunmuştu. Kabul edildi ve sorun aşıldı. Bütün bunları yok sayar paket unsurlarını geri çekerseniz bugün geldiğimiz noktaya geliriz. Eroğlu’nun başardığı budur. Sürecin tıklanmasına yol açtı. İki lider de umutsuz. Diplomatlar umutsuz, Türkiye de umutsuz ama umut, umutsuzluğun en yoğun olduğu noktada yeşerebilir” dedi.

Programda son olarak CTP’nin Politik Tezler kitapçığının dağıtımıyla ilgili soruyu yanıtlayan CTP-BG Genel Başkanı Yorgancıoğlu şunları söyledi: “Politik Tezler, Kurultay öncesinde politik tez kurultayımızda kabul ettiğimiz bir vizyonumuzdur. Olaylara genel anlamda bakışımızdır. Hayatın her alanına yönelik bir çalışmadır. Bunu yaklaşık 4-5 aylık tartışma sürecinden sonra ortaya çıkardık. Ama gördük ki insanlar bazen hafızalarından siliyor. İnsanlar bazen unutuyor. Gerek eleştiriler gerek üyelerin ve halkın bu bilgilere yeniden ulaşmasını sağlamak adına bu kitapçığın böyle gündeme gelmesini uygun gördük”.