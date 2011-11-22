Yorgancıoğlu UBP Ekonomik Ve Akademik Akılla Uyumlu Politikalar Üretmiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, UBP hükümetinin halka bedel ödetmek istediğini ancak kendi kendini yönetmek, kendi geleceğiyle

ilgili söz sahibi olmak gibi karşılıkları halktan esirgediğini savundu.

CTP-BG Basın Bürosu açıklamasına göre, Yorgancıoğlu, bir tv programında, seçimlerin üzerinden geçen onca zamana karşın “UBP hükümetinin beceriksizliklerini” CTP’yi suçlayarak örtme gayretini sürdürdüğünü öne süren Yorgancıoğlu, CTP iktidarında ülke insanının alım gücü açısından rahatladığını kaydederek, “bu nedenle bu söylemlerinin geçerliği olamaz. Zaten UBP’nin esas hedefi partizanlık. Halkın yararına hiçbir şey yapmıyor. Bu nedenle yapacağı en iyi iş çekip gitmektir” dedi.

2010 yılı bütçesine hayat pahalılığı için ödenek konulduğunu, ancak hayat pahalılığı ödemelerinin yapılmadığını ve bu ödeneğin istihdamlara gittiği savunan Yorgancıoğlu, “Dolayısıyla UBP insanları ‘anlamaz bilmez’ zannederek bir takım adımlar atıyor ama gerçekler ortada” diye konuştu.

Yorgancıoğlu, 2012 yılı bütçesinde 2013 ve 2014 ile de öngörüler olduğunu ve hiçbirinde bütçe açığının kapanmasına yönelik bir gayret olmadığının açıkça görüldüğünü iddia etti.

FAİZ BORÇLARI

Faiz borçlarına da değinen Yorgancıoğlu, insanların ödeyemedikleri borçlar nedeniyle hapse atılmalarını doğru bulmadığını söyledi. Yorgancıoğlu, “esas olan, ödenemeyecek noktaya gelmeden önce müdahale edilip sorun çözülmesi olmalı” dedi.

Bugün yapılacak olan yeni faiz sisteminin sadece düzenlemenin uygulamaya konulduğu tarihten itibaren yapılan borçlanmaları kapsayacağını savunan CTP-BG Genel Başkanı, “o nedenle geçmişteki borçlarla ilgili uzlaşı kurulu oluşturulmalı ve insanların ödeyebileceği bir düzenleme gerçekleşmeli. Aksi takdirde hem insanlarımızı hem ekonomimizi olumsuz etkileyecek bir süreç yaşanır” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinerek New York zirvesinin hedeflenen sonucu vermediğini iddia eden Yorgancıoğlu, Haziran’dan sonra meydana gelecek gelişmeler nedeniyle bu tarihe kadarki sürecin çok iyi kullanılması gerektiğini söyledi.