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Yorgancıoğlu New York zirvesi öncesi meclis toplantısı önerdi

Yorgancıoğlu Cumhurbaşkanı’nın, milletvekillerinin görüşlerini alarak New York’a gitmesini istedi.

Yorgancıoğlu New York zirvesi öncesi meclis toplantısı önerdi

Yorgancıoğlu Cumhurbaşkanı’nın, milletvekillerinin görüşlerini alarak New York’a gitmesini istedi.

20 Ekim 2011 Perşembe 14:08
Yorgancıoğlu New York zirvesi öncesi meclis toplantısı önerdi
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CTP - BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, ay sonunda New York’ta yapılacak zirve öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde özel bir toplantı yapılmasını ve Cumhurbaşkanı’nın, milletvekillerinin görüşlerini

alarak New York’a gitmesini istedi.

Yorgancıoğlu, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun son görüşmelerle ilgili Meclis’i aydınlatması ve milletvekillerinin sorunun aşılmasına yönelik görüşlerini alarak New York’a gitmesinde büyük yarar olduğunu

ifade etti.

Yorgancıoğlu yazılı açıklamasında, Kıbrıs sorununda yeni bir dönemece gelmenin arifesinde bulunulduğuna işaret ederek, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un bir önceki zirvede liderlerden talep ettiği ev

ödevlerini yerine getirmediklerinin yine liderlerin “görüşmelerde anlamlı ilerleme olmadı” açıklamalarıyla teyit edildiğini öne sürdü.

Bu koşullarda Genel Sekreter Ban’ın zirve sonunda hazırlayacağı raporda her iki tarafı sorumlu tutacağını savunan Özkan Yorgancıoğlu, şu görüşleri dile getirdi:

“Bu noktaya gelinmesinin nedenlerinden bir tanesi de, Cumhurbaşkanı sayın Eroğlu’nun ‘Talat’ın bıraktığı yerden devam ediyorum’ demiş olmasına rağmen sayın Talat tarafından kapsamlı ve bütünlüklü bir paket öneri olan 4 Ocak 2010 tarihinde Rum tarafına sunulan paketin bazı unsurlarından geri adım atmış olmasıdır. Bu davranış, uluslararası alanda Türk tarafını eski pozisyonuna yani çözüm isteyip istemediği konusunda tereddüt duyulan konuma düşürmüştür.

Böylesi önemli gelişmelerin yaşanacağı zirve öncesinde halkımızın iradesinin temsil edildiği Meclisimizin de devrede olması gerektiği apaçık ortadadır. Bütün partilere ait milletvekillerimizin görüşlerinin de dinlenmesinde büyük yarar vardır.”

CTP Genel Başkanı Yorgancıoğlu, zirveden önce Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun son görüşmeler ve gelişmelerle ilgili Meclis’i aydınlatması ve milletvekillerinin sorunun aşılmasına yönelik görüşlerini alarak New York’a gitmesinde büyük yarar olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı’na Kıbrıs sorunuyla ilgili bir meclis birleşimi gerçekleştirilmesi için çağrı yaptı.

Son Güncelleme: 20.10.2011 14:08
Anahtar Kelimeler:
New YorkEroğluMeclisToplantıYorgancıoğlu
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