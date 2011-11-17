Yorgancıoğlu K-PET Neden Özelleştirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin (K-Pet) karlı bir işletme olarak Kıbrıs Türk halkının öz varlığı olduğu ve toplumsal fayda ürettiği ortadayken

elden çıkarılmasının gerekçesinin mutlaka izah edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yorgancıoğlu yazılı açıklamasında, özellikle akaryakıt gibi stratejik bir alandan devletin elini tamamen çekmesinin “ne gibi toplumsal yarara yol açacağını” sorarken, “Girişimlerinde her türlü ahlaki ve

siyasi teamülü yıkarak ve yasaları ayaklar altına almakta ısrarlı olan UBP hükümetinin bu konuyu mutlaka izah zorunluluğu vardır” dedi.

Yorgancıoğlu, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin OMV şirketine ait yüzde 52’lik hisseleri yanında İnkişaf Sandığı’na ait yüzde 48’lik hisselerinin yüzde 38’inin de özelleştirilmesine ilişkin girişimlerin, UBP hükümetinin “iş bilmezliğinin” ve “yasa tanımazlığının” göstergesi olduğunu savundu.

Hükümetin toplumun sahip olduğu değerleri teker teker ortadan kaldırma girişiminde olduğunu ileri süren Yorgancıoğlu, yasalara rağmen uygulamalar yapıldığını kaydetti.

Yorgancıoğlu, “Yasalara rağmen diyoruz çünkü İnkişaf Sandığı yasasının 3. maddesine göre ‘kısa ve uzun vadeli istikrazlarla çıkarılacak tahvillerin tutarı, sandığın ödenmiş sermayesinin 1/5’ini geçemez. Bu limitler dışında herhangi bir istikraz Cumhuriyet Meclisi’nin tasvibi ile İdare Meclisi tarafından yapılabilir’” ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla İnkişaf Sandığı’nın ödenmiş sermayesinin 52 milyon TL iken, bunun beşte birinin 10. 4 milyon olduğuna dikkat çeken Yorgancıoğlu, satıldığı söylenen rakam üzerinden İnkişaf Sandığı’nın yüzde 38’lik hissesine 24 milyon düştüğünü, bunun da 1/5’lik oranı çok aştığını kaydetti.

Yasalara rağmen yapılan her işin yasalar ve yargıya olan güveni sarstığını, aynı zamanda hükümete güvenip iş yapanları da mağdur ettiğini kaydeden Yorgancıoğlu, şöyle dedi:

“İnkişaf Sandığı Yasası’nın 3.maddesi ortada iken, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin elden çıkarılmasını önlemek amacıyla grev yapan ve Başbakanlık önüne giden Dev-İş ve ona bağlı Petrol-İş yöneticilerine ‘bu konuda henüz bir karara varmadıklarını ve görüş oluşturma aşamasında olduklarını’ söyleyen Başbakan ile ihaleyi açan Başbakan aynı şahıs değil midir? Böylesi pervasız bir tavırla görev yaptığını iddia edenlerin halkımız yararına iş üretmesi asla mümkün olamaz…”