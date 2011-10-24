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Yorgancıoğlu: En Kötü Hükümet

Yorgancıoğlu bugün katıldığı bir televizyon programında, hükümeti ağır bir dille eleştirdi

Yorgancıoğlu: En Kötü Hükümet

Yorgancıoğlu bugün katıldığı bir televizyon programında, hükümeti ağır bir dille eleştirdi

24 Ekim 2011 Pazartesi 16:38
Yorgancıoğlu: En Kötü Hükümet
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, “yürümeyen hükümet” olarak nitelediği UBP hükümetinin, “geçmiş UBP hükümetlerinden de kötü” olduğunu iddia

etti.

Yorgancıoğlu bugün katıldığı bir televizyon programında, hükümeti ağır bir dille eleştirip, CTP’nin politikalarını anlattı.

CTP-BG’den yapılan açıklamaya göre Yorgancıoğlu, Bakanlar Kurulu’ndan onaylanarak getirilen sosyal sigorta primleri ile ilgili kanun gücündeki kararnamenin, meclis iradesi hiçe sayılarak önlerine getirilmiş olmasına karşın halen uygulamada olması nedeniyle karşı çıkmadıklarını, kayıt dışı yaşama af getiren tasarının görüşülmesinin ise ertelendiğini söyledi.

2004 yılına kadar ülkeye giriş çıkışlarla ilgili bir kayıt bulunmadığını ileri süren Yorgancıoğlu, CTP-BG’nin iktidarda olduğu dönemde kayıt dışı yaşamı kayıt altına almak için çalışmalar yaptığını ve bu kapsamlı çalışmadan 40 bin civarından insanın yararlanmasına olanak sağlandığını savundu.

Yorgancıoğlu, ülkede farklı sektörler bulunduğunu, bu göz önünde bulundurularak yerli-yabancı oranını tespit etmek için çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Yorgancıoğlu, “UBP bugün bir hareket planına sahip değil. Önce bir nüfus sayımı yapılmalı, ardından vatandaşlık yasası, toplumsal kimlik ve siyasi irade konusundaki kaygılar da gözetilip koşul ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun servetiyle ilgili son açıklamalara da değinen Yorgancıoğlu, “Sıradan bir insan söz konusu olsaydı, ‘neden açıklandı’ diye sorulabilirdi ama eğer Cumhurbaşkanıysanız ve izah edilemeyecek rakamlar söz konusuysa açıklanması gerekir. Eğer siyasetçiyseniz, izah edemeyeceğiniz davranış, verilemeyecek hesabınız olmamalı” şeklinde konuştu.

Yorgancıoğlu, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun hükümete yönelik açıklamalarını da değerlendirerek, şöyle devam etti:

“Baktığımızda yürümeyen bir hükümet var. Geçmiş UBP hükümetlerinden bile daha kötü. Eroğlu ‘hükümete yardım edeyim’ diyor ama bıraktığı mirasın ne olduğuna bakmak gerek. KTHY onun cumhurbaşkanı seçilmesi uğruna heba edilmedi mi? ‘Cebimde her derdin formülü var’ deyip de deva vermeyen o değil mi? Yani Eroğlu’nun Küçük’e katabileceği bir şey yok. Siyaseten bir çatışma çerisindeler. Kendi konumlarını güçlendirme adına hareket ediyorlar”.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu Kıbrıs müzakerelerinde sürecin tıklanmasına yol açmakla suçlayan Yorgancıoğlu, “İki lider de umutsuz. Diplomatlar umutsuz, Türkiye de umutsuz ama umut, umutsuzluğun en yoğun olduğu noktada yeşerebilir” dedi.

Son Güncelleme: 24.10.2011 16:38
Anahtar Kelimeler:
CtpYorgancıoğluHükümetProgram
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