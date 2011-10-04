Yorgancıoğlu Doğu Akdeniz’deki petrol arama çalışmalarına değindi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, çözüm olmadan bulunacak petrolün kimseye yar olmayacağını belirtti.

Yorgancıoğlu, yetkili olsa bile Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Kıbrıs Türk halkının haberi olmadan uluslararası anlaşma imzalamasının ne kadar doğru olacağının sorgulanması gerektiğini kaydetti.

CTP-BG’den yapılan açıklamaya göre, Yorgancıoğlu Kanal Sim’de katıldığı bir programda son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Doğu Akdeniz’deki petrol arama çalışmalarına değindi.

New York’ta Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan arasında imzalanan anlaşmanın yarın akşam CTP-BG Parti Meclisi’nin yapacağı toplantıda ele

alınacağını söyleyen Yorgancıoğlu, Kıbrıs Türk halkının yok sayılarak bir takım adımlar atılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yorgancıoğlu, “Kıbrıs Türk halkının artık özne olması ve kendi kararlarını kendi vermesi gerekiyor. Birilerinin sırf siyaseten ürettikleri anlaşmaların altına Kıbrıs Türk halkı adına imza attığı dönem geride

kalmalı” dedi.

Bu anlaşma nedeniyle Kıbrıs Rum yönetiminin karasularının kendisinden izinsiz paylaşımı ile ilgili uluslar arası platforma şikâyette de bulunabileceğini belirten Yorgancıoğlu, böyle bir anlaşmanın Türkiye-

Kıbrıs Rum yönetimi arasında uluslararası alana çekilebilecek bir anlaşmazlık doğmasına yol açabileceği savundu.

“KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİNİN YOK SAYILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK”

Yorgancıoğlu, Türkiye ile ilişkilerin iyi tutulmasından yana olmakla birlikte Kıbrıs Türk halkının iradesinin yok sayılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Rum Lider Dimitris Hristofyas’ın Kıbrıs’ın üzerinde ve etrafındaki tüm doğal kaynak ve zenginliklerin merkezi hükümet tarafından yönetileceği konusunda

mutabakata vardıklarını söyleyen Yorgancıoğlu, “Hal böyleyken Rum tarafı kendi inisiyatifiyle adanın bütününe yönelik bir atılım yapıyorsa, bu yanlıştır ama yanlışa yanlışla yanıt vermek de doğru

değildir” dedi.

Özkan Yorgancıoğlu, Akdeniz’de petrol aranmasıyla baş gösteren gerginlikten duyulan kaygıyı iletmek üzere CTP-BG Genel başkanı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi beş daimi üyesine mektup

gönderdiğini hatırlattı.

“MECLİS ÇALIŞMALARI UBP’DEN DOLAYI VERİMLİ OLMAYACAK”

CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Meclis’in yeni yasama yılına yönelik bir soru üzerine, Meclis’in yeni yasama yılında verimli çalışacağı konusunda umutlu olmak istemekle birlikte bu konuda

endişeleri olduğunu kaydetti.

Yorgancıoğlu, “Verimlilik için meclise katılımının yüksek olması, muhalefetin yaptığı eleştiriler ve önerilerin dikkate alınması gerekir ancak UBP bunun önemini algılayamıyor” dedi.

“MUHASEBE OYUNU YAPTILAR”

Özkan Yorgancıoğlu, Maliye Bakanı Ersin Tatar’ın kendilerine dağıttığı 6 ayın bütçe gelişmeleri raporunda 106 trilyon gelir artışından söz edildiğini ancak incelendiği zaman bunun devletin, sosyal sigorta,

ihtiyat sandığı yatırımları, borçları gibi yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını savundu.

Maliye’nin söz konusu ödemeler için gereken 60 trilyonu kendi bütçe kaynaklarına aktararak bankalardan 60 trilyon borçlandığını söyleyen Yorgancıoğlu, “Yani yükümlülüklerini yerine getirmeyerek yaptığı

tasarrufun meydana getirdiği fazlalık bu. Kısacası bu bir muhasebe oyunu ve bu anlayışla ülke gelişmez” dedi.

AF YASASI

Yorgancıoğlu, meclise gönderilen af yasasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, şöyle devam etti:

“Bu ülkede nüfus sayımı yapılıp vatandaşlık yasası değiştirilmediği sürece af yapılırsa sonuçlar olumlu olmayacak. Sadece geçmişte kayıtlı olarak çalışır ve ödemelerini yaparken, kendinden

kaynaklanmayan nedenlerden ötürü primleri yatmayanlara yönelik affı makul karşılayabiliriz. Bu kapsam dışında kalanların affına tamamen karşıyız.”