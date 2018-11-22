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Yönetmen Olıver Stone Erdoğan Belgeseli Çekmek İstiyor

Ankara, 22 Kasım 18 : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD\'li Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone\'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı konu alacak belgeselle ilgili görüşeceğine ilişkin,

Yönetmen Olıver Stone Erdoğan Belgeseli Çekmek İstiyor

Ankara, 22 Kasım 18 : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD\'li Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone\'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı konu alacak belgeselle ilgili görüşeceğine ilişkin,

22 Kasım 2018 Perşembe 14:47
Yönetmen Olıver Stone Erdoğan Belgeseli Çekmek İstiyor

Ankara, 22 Kasım 18 : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD\'li Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone\'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı konu alacak belgeselle ilgili görüşeceğine ilişkin, "Öyle bir düşünce var, bize geldi, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Henüz bir görüşme yok, olmadı daha." dedi.

Kalın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi\'nde düzenlenen "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" konulu Türk-Rus Toplumsal Forumu\'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone\'un, Erdoğan\'ı konu alacak bir belgesel yapacağına yönelik medyada yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine Kalın, "Bir müddettir böyle bir şey dolanıyor, biz bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, Stone\'la bir görüşme olup olmayacağına ilişkin ise "Görüşme yok. Öyle bir düşünce var, bize geldi, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Henüz bir görüşme yok, olmadı daha. Ama daha detaylarını tam konuşmadık. Nedir, ne değildir konuşacağız, göreceğiz. Daha önce Sayın Putin\'e yaptığı seriyi biliyorum. Birkaç tane daha belgeseli vardı. Bakıyoruz, daha somut bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.
(AA/FG)
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