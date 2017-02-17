Yolsuzluk İddialarını Araştırmak İçin 11 Ülke Anlaştı

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da ortak çalışma toplantısında bir araya gelen 11 ülkenin cumhuriyet savcılığı temsilcileri, bazı şirketlerin adının geçtiği yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin ikili ve çoklu görev güçleri kurulmasına karar verdi.

BREZİLYA'DA BİR ARAYA GELEN 11 ÜLKENİN SAVCILARI, ODEBRECHT YOLSUZLUK DAVALARIYLA İLGİLİ OLARAK LATİN AMERİKA'NIN EN BÜYÜK ORTAK ARAŞTIRMA YAPISINI KURMA YÖNÜNDE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sao Paulo, 17 Şubat 17 : Brezilya'nın başkenti Brasilia'da ortak çalışma toplantısında bir araya gelen 11 ülkenin cumhuriyet savcılığı temsilcileri, bazı şirketlerin adının geçtiği yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin ikili ve çoklu görev güçleri kurulmasına karar verdi.

"Brasilia Yolsuzluğa Karşı Uluslararası Hukuki İş Birliği Deklarasyonu"nu imzalayan Arjantin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Kolombiya, Meksika, Panama, Peru, Portekiz, Şili ve Venezuela cumhuriyet savcılığı temsilcileri, Odebrecht davasında ve genel olarak Araba Yıkama davasında en geniş, en hızlı ve etkili uluslararası yasal iş birliğini sağlamak için taahhütte bulundu.

Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, ortak çalışma toplantısında, geçen aralık ayında Odebrecht ile yapılan anlaşmadaki gizlilik kararı nedeniyle 1 Haziran'a kadar materyal paylaşımı yapılamayacağı bilgisini verdi.

Odebrecht ile ilgili soruşturmalar Brezilya Yüksek Mahkemesine gönderildiğinde suçlamaların bir bölümü öğrenilecek olmasına rağmen şirket tarafından ülke dışında yapılan yolsuzluklar ile ilgili gerçekler haziran ayına kadar gizli kalacak.

Brezilya'nın uymak zorunda olduğu gizlilik kararı imzalanan deklarasyondaki iş birliği taleplerine ters düşüyor ancak Odebrecht diğer ülkelerle de suçluluk anlaşması müzakereleri yapıyor. Diğer ülkelerle müzakere edilen anlaşmalar onaylanırsa Brezilya'ya uygulanan gizlilik kararı bozulabilir. Böylece anlaşmayı imzalayan ülkeler karşılıklı olarak bilgi paylaşımında bulunabilir.

Ülkelerin savcılık temsilcileri ikili görüşmeler yapmak üzere bugün tekrar bir araya gelecek.

(AA/ÖZ/HA)