Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 07:04

Yolsuzluk İddialarını Araştırmak İçin 11 Ülke Anlaştı

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da ortak çalışma toplantısında bir araya gelen 11 ülkenin cumhuriyet savcılığı temsilcileri, bazı şirketlerin adının geçtiği yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin ikili ve çoklu görev güçleri kurulmasına karar verdi.

Yolsuzluk İddialarını Araştırmak İçin 11 Ülke Anlaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

BREZİLYA'DA BİR ARAYA GELEN 11 ÜLKENİN SAVCILARI, ODEBRECHT YOLSUZLUK DAVALARIYLA İLGİLİ OLARAK LATİN AMERİKA'NIN EN BÜYÜK ORTAK ARAŞTIRMA YAPISINI KURMA YÖNÜNDE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sao Paulo, 17 Şubat 17 : Brezilya'nın başkenti Brasilia'da ortak çalışma toplantısında bir araya gelen 11 ülkenin cumhuriyet savcılığı temsilcileri, bazı şirketlerin adının geçtiği yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin ikili ve çoklu görev güçleri kurulmasına karar verdi.

"Brasilia Yolsuzluğa Karşı Uluslararası Hukuki İş Birliği Deklarasyonu"nu imzalayan Arjantin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Kolombiya, Meksika, Panama, Peru, Portekiz, Şili ve Venezuela cumhuriyet savcılığı temsilcileri, Odebrecht davasında ve genel olarak Araba Yıkama davasında en geniş, en hızlı ve etkili uluslararası yasal iş birliğini sağlamak için taahhütte bulundu.

Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, ortak çalışma toplantısında, geçen aralık ayında Odebrecht ile yapılan anlaşmadaki gizlilik kararı nedeniyle 1 Haziran'a kadar materyal paylaşımı yapılamayacağı bilgisini verdi.

Odebrecht ile ilgili soruşturmalar Brezilya Yüksek Mahkemesine gönderildiğinde suçlamaların bir bölümü öğrenilecek olmasına rağmen şirket tarafından ülke dışında yapılan yolsuzluklar ile ilgili gerçekler haziran ayına kadar gizli kalacak.

Brezilya'nın uymak zorunda olduğu gizlilik kararı imzalanan deklarasyondaki iş birliği taleplerine ters düşüyor ancak Odebrecht diğer ülkelerle de suçluluk anlaşması müzakereleri yapıyor. Diğer ülkelerle müzakere edilen anlaşmalar onaylanırsa Brezilya'ya uygulanan gizlilik kararı bozulabilir. Böylece anlaşmayı imzalayan ülkeler karşılıklı olarak bilgi paylaşımında bulunabilir.

Ülkelerin savcılık temsilcileri ikili görüşmeler yapmak üzere bugün tekrar bir araya gelecek.

(AA/ÖZ/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da Kaçırılan 52 Sivil Serbest Bırakıldı Afganistan'da Kaçırılan 52 Sivil Serbest Bırakıldı
Gazze'de Şap Hastalığıyla Mücadele İçin Aşı Dağıtımı Başladı Gazze'de Şap Hastalığıyla Mücadele İçin Aşı...
Bm, Musul'da Durdurduğu İnsani Yardımlara Yeniden Başlayacak Bm, Musul'da Durdurduğu İnsani Yardımlara Yeniden...
Trump, Göçmenlere Yönelik Yeni Kararname Sunacak Trump, Göçmenlere Yönelik Yeni Kararname Sunacak
Abd Başkanı Trump: "flynn, Abd Başkan Yardımcısına Gerçekleri Söylemedi Ve Daha Sonra Hatırlamadığını Belirtti, Bu Kabul Edilemez” Abd Başkanı Trump: "flynn, Abd Başkan Yardımcısına...
Nijerya'da Boko Haram'dan Askeri Helikoptere Saldırı Nijerya'da Boko Haram'dan Askeri Helikoptere Saldırı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Afganistan'da Kaçırılan 52 Sivil Serbest Bırakıldı
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde iki gün önce Taliban tarafından kaçırılan 52 sivilin serbest...

Haberi Oku