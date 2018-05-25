Yolsuzluk Afrikalı Sıradan İnsanların Hayatını Mahvediyor...



Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, kıtadaki kaynakların ihtiyaç duyulan temel hizmetlere harcanmak yerine yolsuzluğa gittiğini belirterek, "Yolsuzluk Afrikalı sıradan insanların hayatlarını mahvediyor ve onların liderlerine ve kamu kurumlarına olan güvenlerini zedeliyor." dedi.

Muhammed, Afrika Birliğinin öncülü olan Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde kutlanan “Afrika Günü” etkinliğinde konuştu.

Afrika Birliği Örgütünün 55 yıl önce Addis Ababa’da Pan-Afrikanizm idealiyle bir araya gelen Afrikalı liderler tarafından kurulduğunu kaydeden Muhammed, örgütün kıta ülkelerinin bağımsızlığını kazanması, kendi kendine yeterliliği sağlayabilmesi ve Afrika’nın bütünleşmesini sağlamak gibi üç amaçla doğduğunu söyledi.

Muhammed, örgütün yıllar içinde dış baskılar sebebiyle çok fazla bölünmelerle karşılaşmasına rağmen bugün hayatta olduğuna işaret etti.

“DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI KÖK SALIYOR"

2018 yılının Birlik için “Yolsuzlukla Mücadele Yılı” olduğunu hatırlatan Muhammed, “Yolsuzluk Afrikalı sıradan insanların hayatlarını mahvediyor, onların liderlerine ve kamu kurumlarına olan güvenlerini zedeliyor.” diye konuştu.

Muhammed, kıtanın kaynaklarının eğitim, sağlık, su ve elektrik gibi ihtiyaç duyulan hizmetlere harcanmak yerine birkaç kişi ve grup tarafından pay edildiğini söyledi.

“Demokrasi ve insan hakları tüm zorluklara rağmen kıtada kök salıyor.” diyen Muhammed, kıtasal entegrasyonun güçlü bir şekilde tamamlanmaya çalışıldığını kaydetti.



KAGAME KUTLAMALARA KATILMADIAfrika Birliğinin Afrika halkının hayatının gelişmesine ve üye devletlerinin kalkınmasına somut katkılarda bulunduğunu belirten Muhammed, şimdiye kadar Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşması gibi önemli kilometre taşlarının elde edildiğini vurguladı.Öte yandan, Afrika Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’nin Etiyopya’da olmasına rağmen “Afrika Günü” kutlamalarına katılmaması dikkati çekti.TÜRKİYE STRATEJİK ORTAKAfrika Birliği Örgütü, 25 Mayıs 1963’te 32 ülkenin katılımıyla Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da kuruldu.Kurulduğunda Afrika kıtasındaki ülkelerin bağımsızlığını kazanması ve sömürgeciliğin son bulması amacını taşıyan örgüt, 2002 yılında Afrika Birliği adını alarak kıtadaki etkinliğini daha da artırdı.Birlik, kıta ülkelerinin sosyo-ekonomik entegrasyonun sağlanmanın yanı sıra kıtanın farklı bölgelerinde faaliyet yürüten barış ve güvenlik misyonlarına da sahip.Afrika Birliği nezdinde 2005 yılında gözlemci ülke statüsü kazanan Türkiye, 2008 yılından bu yana Birliğin stratejik ortaklığını yürütüyor.