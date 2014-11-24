Bedava muayene videosu rekor kırdı

İnternette dolaşan bu video izlenme rekorları kırıyor. Videonun konusu ise halk sağlık günü kapsamında yoldan geçen erkeklere bedava testis muayenesi yapılması.



ABD'de çekilen görüntülerde amaç aslında testis kanseri haftasına dikkat çekmek. Bu amaçla da genç ve güzel bir kadın hemşire elbisesiyle caddede elinde “bedava testis muayenesi” yazan bir pankartla duruyor. Ardından yoldan geçen erkelere muayene olup olmak istemeyeceklerini soruyor. Teklifi kabul edilince eline eldivenlerini giyiyor ve muayene başlıyor. Sonrasında yaşanan ilginç ve komik olaylarsa işte böyle görüntüleniyor.





