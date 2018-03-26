Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116420
ALTIN
172.593
DOLAR
3.9762
STERLİN
5.6424
EURO
4.9482
Aracın içinde baygın halde bulundular
2 KİŞİ BAYGIN HALDE BULUNDU
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Çürük Teminata Bağlandı
ÇÜRÜK TEMİNATA BAĞLANDI
Yarın Bir Çok Bölgede Elektrik Yok
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

Yoldaki çukurdan bıktı! Çözümü ise şaşırttı

ABD'de bir adamın yollardaki çukurlara dikkat çekmek için seçtiği yöntem şaşkınlık yarattı.

Yoldaki çukurdan bıktı! Çözümü ise şaşırttı

ABD'de bir adamın yollardaki çukurlara dikkat çekmek için seçtiği yöntem şaşkınlık yarattı.

26 Mart 2018 Pazartesi 21:57
Yoldaki çukurdan bıktı! Çözümü ise şaşırttı
banner238

Michigan eyaletinin Trenton bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Andrew, otomobilinin sürekli yollardaki çukurlara girmesi üzerine harekete geçti.

cukur-twitter


Bu durumu esprili bir dille duyurmak isteyen Andrew, kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem seçti. Bir kutu mısır gevreği ve sütü yanına alan Andrew, aracıyla her gün geçtiği yoldaki bir çukurun önüne gitti.

cukur-twitter3

Mısır gevreğini ve sütü çukura dolduran Andrew, ‘sabah kahvaltısını’ bu şekilde yaptı. O anları kameraya da kaydeden Andrew sosyal medyada paylaşırken, görüntüler büyük ilgi topladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollywood yıldızı 1,4 milyon dolarla üniversiteli genç kızın bekaretini satın aldı
Hollywood yıldızı 1,4 milyon dolarla üniversiteli genç kızın bekaretini satın aldı
Başka erkekle yatak odası fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası ise korkunç
Başka erkekle yatak odası fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası ise korkunç
Ağaçla Evlendi!
Ağaçla Evlendi!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim