YOLDA YÜRÜRKEN, 40 BİN LİRA BULDU

Yolda yürürken, 40 bin lira buldu. Namuslu bir adamdı, sahibini fellik fellik aradı; amacına da ulaştı. Paranın sahibi zengin bir adam çıkınca, bakın parayı bulan kişiye ne yaptı?

ABD´de evsiz bir adam sokakta bulduğu 10 bin dolarlık çeki sahibine ulaştırınca hayatını değiştirecek bir sürprizle ödüllendirildi, çekin sahibi evsiz adama bakın ne hediye etti?





ABD´nin Connecticut eyaletinde New Haven sokaklarında bulduğu 10 bin doların üzerinde bir çeki sahibine ulaştıran Elmer Alvarez, çekin sahibi iş kadını Roberta Hoskie tarafından ödüllendirildi.





Çeki kaybettiğini Elmer Alvarez´den gelen telefonla farkeden Hoskie, Alvarez´in evsiz olduğunu öğrenince Facebook´tan kendisine teşekkür ettiği bir video yayınladı ve video binlerce kez görüntülendi.





Geçmişte kendisinin de bir dönem evsiz yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Roberta Hoskie, “Bana da hayatımı düzeltmem için biri yardım etmişti. O yüzden Elmer´a hem iş sahibi olması için eğitim sağlayacağım. Ve bu kış soğukta kalma endişesi yaşamayacak. Artık onun bir evi var” dedi.