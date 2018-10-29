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Yolcu uçağı denize düştü

Yolcu uçağı denize düştü

29 Ekim 2018 Pazartesi 07:38
Yolcu uçağı denize düştü

Endonezya’da, içinde 188 kişinin olduğu yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiği, uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da, uçakta 181'i yolcu ve 7'si mürettebat olmak üzere toplam 188 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.
 

Son Güncelleme: 29.10.2018 10:58
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