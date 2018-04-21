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Yok böyle bir rahip… Kiliseden 500 bin euro çaldı ve…

İtalya'nın Venedik kentinde bir rahibin, görevli olduğu kilisenin kasasından 500 bin Euro çalarak kumar oynadığı ortaya çıktı.

Yok böyle bir rahip… Kiliseden 500 bin euro çaldı ve…

İtalya'nın Venedik kentinde bir rahibin, görevli olduğu kilisenin kasasından 500 bin Euro çalarak kumar oynadığı ortaya çıktı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:20
Yok böyle bir rahip… Kiliseden 500 bin euro çaldı ve…

İtalyan basınındaki haberlere göre Venedik’e bağlı Spinea kasabasında görev yapan rahip Don Flavio Gobbo, 2016’da “istirahate ihtiyacı olduğu” gerekçesiyle izne ayrıldı. Rahibin izne çıkarılmasının gerçek nedeni ise aradan yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra ortaya çıktı.

Gobbo, kilisenin kasasından toplam 500 bin euro çalarak kumarda kaybetmişti. Kilise yönetimi de, cemaate gerçek nedeni açıklamadan rahibi uzaklaştırarak kumar bağımlılığı tedavisine başlamasını sağlamıştı. Kumar bağımlısı rahip hakkında, zimmetine para geçirmekten soruşturma açılınca kilise yönetimi de uzaklaştırma nedenini açıklamak zorunda kaldı.

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Kiliseden yapılan açıklamada, rahibin “patolojik kumar sorununu tedavi etmek için özel bir merkezde” tutulduğu ve tedavinin ardından görevine döneceği belirtildi.

TAKSİTLE ÖDEYECEK

Kilise yönetimi, kumar bağımlılığının sanıldığından daha yaygın bir sorun olduğunu ve çoğunlukla görmezden gelindiğini de vurgulayarak, “Teşhis edildiğinde özel yardım, insani bir yaklaşım ve destek gerekir. Bu sorun genellikle görmezden gelinir ya da küçümsenir, tek başına içinden çıkılabileceği yanılgısına düşülür” denildi.

Gobbo, ön duruşma hakimiyle anlaşma yoluna giderek tecilli 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rahip, kilise kasasından çaldığı parayı da taksitle ödemeyi taahhüt etti.

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