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Yok artık! Adam cinsel organına 90 santimlik...

Yok artık! Adam cinsel organına 90 santimlik...

Yok artık! Adam cinsel organına 90 santimlik...

Yok artık! Adam cinsel organına 90 santimlik...

07 Nisan 2018 Cumartesi 14:15
Yok artık! Adam cinsel organına 90 santimlik...
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Çin'de kanser tedavisi gören 60 yaşlarındaki yaşlı adam kaşıntısı olunca cinsel organına telefon kablosu soktu. Geri çıkarmak isterken kanaması başlayınca doktorlar lazerle müdahale etti.

Çin'de kanser tedavisi gören 60 yaşlarındaki yaşlı adam kaşıntısı olunca cinsel organına telefon kablosu soktu. Geri çıkarmak isterken kanaması başlayınca doktorlar lazerle müdahale etti

CİNSEL ORGANINDAKİ KAŞINTIYI DURDURMAK İÇİN KABLO SOKTU

Çin'de kanser tedavisi gördüğü belirtilen 60 yaşlarındaki bir adam idrar yolunda enfeksiyon nedeni ile meydana gelen kaşıntıyı durdurmak için cinsel organının içine yaklaşık 90 santim uzunluğunda bir telefon kablosu koydu.

GERİ ÇIKARMAK İSTERKEN KANAMA BAŞLADI

İdrar torbasına sıkışan kabloyu çıkarmaya çalışan adamın kanaması başladı. Yaşlı adamın kaldırıldığı hastanede tedavisini yapan doktor Gao Zhanfeng, hastanın kabloyu geri çıkarmak isterken kablonun idrar yolunda sıkıştığını ve bundan dolayı kanamanın meydana geldiğini söyledi.

YAŞLI ADAM BU OLAYIN KENDİSİNE DERS OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kablo lazer ile parçalanarak çıkarılırken, yaşlı adam bunun kendisine ders olduğunu ve asla bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

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