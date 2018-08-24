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Yoga topunu zehirli gazla doldurdup eşini ve kızını öldürdü

Şok!

Yoga topunu zehirli gazla doldurdup eşini ve kızını öldürdü

Şok!

24 Ağustos 2018 Cuma 13:20
Yoga topunu zehirli gazla doldurdup eşini ve kızını öldürdü

Malezyalı bir doktor, eşini ve 16 yaşındaki kızını karbon monoksit gazı doldurduğu yoga topları ile zehirleyerek öldürmekle suçlandı. Hakim karşına çıkan doktor, suçsuz olduğunu ve gaz dolu topları evindeki kemirgenleri yok etmek istediği için yanında bulundurduğunu iddia etti.

Malezyalı bir doktor, karbon monoksit gazıyla doldurduğu yoga topu ile eşini ve kızını zehirlemekle suçlanıyor.

RTHK'nın haberine göre, 53 yaşındaki anestezist Khaw Kim-sun, 2015 yılında park edilmiş bir arabada ölü olarak bulunan eşi ve çocuğunun ölümüyle ilgili Hong Kong'da görülen davada suçsuz olduğunu iddia etti.

Kim-sun, çalıştığı üniversitede meslektaşlarına bir deney için iki gaz dolu top kullanılacağını belirttiğini ve içi gaz dolu topu kullanarak evdeki kemirgenleri yok etmeyi planladığını savundu.

Savcılar ise Kim-sun'un iddialarına karşı çıkarak, doktorun, karısına yapmış olduğunu boşanma teklifini reddetmesinden ötürü arkasından iş çevirerek onu gasp ettiğini öne sürdü.

Sanık hakkında konuşan Hong-Kong Başsavcısı Andrew Bruce SC "Sanığın en son isteyeceği şey, 16 yaşındaki çocuğunun ölmesiydi. Ama eğer kişi, arabada sizi öldürmesi muhtemel tehlikeli bir gaz olan karbon monoksit olduğunu biliyorsa bu durumda bu kişinin aklında cinayet olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

Yapılan otopside, anne ve kızın karbon monoksitten zehirlendiği doğrulanmış ama gazın kaynağının araçtan gelmediği ortaya çıkmıştı. Daha sonrasında şüpheli gördüğü yoga topunu inceleyen Hong Kong polisi, gazın kaynağının bu top olduğunu saptamıştı.

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