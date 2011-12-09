YKP Nüfus Sayımı Sonrası Gelişmeleri Değerlendirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), geçen Pazar günü yapılan nüfus ve konut sayımı sonrası gelişmeleri değerlendirdi.

Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, kaçakların “uygunsuz” adreslerde kalmaları nedeniyle sayılamadığını, sorulan soruların halktan tepki çekmesi nedeniyle verilen cevapların da güvenilir olmadığını savundu.

Sayım memurlarının “ehil” olmadıklarını da öne süren Kanatlı, yabancı gözlemcilerin ise yapılan sayımla ilgili sessizliğini korumasını eleştirdi ve BM ve AB gibi kurumların güvenilirliğinin sorgulanmaya başladığını savundu.

Nüfus sayım sonuçlarının henüz açıklanmamasına da işaret eden Kanatlı, “YKP bir kez daha çağdaş, şeffaf, katılımcı, uluslararası gözlemciler denetimde bir sayım yapılması için hemen şimdi çalışma başlatılması çağrısı yapar” dedi.