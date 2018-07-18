Yine ABD’li öğretmen skandalı… 3 yıl boyunca sürdürmüş!

ABD’nin California eyaletinde bir lisede beden eğitimi öğretmenliği yapan Angela Webb’in öğrencisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı. 50 yaşında ve evli olan Webb ile 18 yaşın altındaki öğrencinin 3 yıldır birlikte olduğu öğrenildi.

Soruşturma gereği olayın detayları ve çocuğun kimliği açıklanmazken, Webb tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Webb ve öğrenci arasındaki ilişkinin, diğer öğrenciler tarafından fark edilerek şikayet edildiği iddia ediliyor. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Webb’in hakim karşısına çıkması bekleniyor.