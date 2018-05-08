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Yıllardır araştırılıyordu… Mezarında gizli bölme…

Antik Mısır'ın genç yaşta ölen firavunu Tutankamon'un mezarında gizli bir bölme bulunmadığı açıklandı.

Yıllardır araştırılıyordu… Mezarında gizli bölme…

Antik Mısır'ın genç yaşta ölen firavunu Tutankamon'un mezarında gizli bir bölme bulunmadığı açıklandı.

08 Mayıs 2018 Salı 23:28
Yıllardır araştırılıyordu… Mezarında gizli bölme…

Mısırlı yetkililer 3 bin yıllık çocuk kral Tutankamon’un mezar duvarının ardında gizli bir oda bulunduğundan “yüzde 90 emin olduklarını” açıklamışlardı. Bir teroiye göre gizli bölmede Kraliçe Nefertiti’nin mezarı vardı. Kimi araştırmacılar Nefertiti’nin Tutankamun’un annesi olduğunu düşünüyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre son araştırmalar mezarın ardında böyle bir oda bulunmadığını ortaya koydu. Gizli bölme için araştırmalar, İngiliz arkeolog Nicholas Reeves’in duvarda bazı izler bulmasının ardından başladı.

Reeves “Nefertiti’nin Defni” başlıklı 2015 yılındaki makalesinde küçük mezarın aslında Kraliçe Nefertiti için tasarlandığını ve kemiklerinin bu mezarda bulunabileceğini savunmuştu. Nefertiti’nin cesedi asla bulunamadı, ancak varlığı uzun yıllar spekülasyon konusu oldu.

Kraliçenin 3 bin yıllık çok iyi durumdaki heykeli sayesinde Nefertiti antik Mısır’ın en tanınmış kadınlarından biri oldu. Nefertiti’nin kocasının ölümü ve Tutankamon’un tahta çıkmasından evvel Mısır’ı yönetmiş olabileceği de sanılıyor.

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