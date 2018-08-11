Yılın son güneş tutulması bugün!

Gök olaylarını merakla takip eden vatandaşlar geçtiğimiz haftalarda ay tutulmasını ilgiyle izlemişti. Bugün gökyüzünde önemli bir olay gerçekleşecek ve yılın son güneş tutulması yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENECEK?

11 Ağustos Cumartesi günü Parçalı Güneş Tutulması yaşayacağız. Bu tutulma, Kanada’nın kuzeydoğusunda, Grönland’da, Kuzey Avrupa’da ve Asya’nın kuzeydoğusundan görülebilecek. Bir benzeri 1999 yılında gerçekleşen tutulma ülkemizden o yıllardaki gibi gözlemlenmeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ NELER?

3 çeşit güneş tutulması vardır. Bunlar tam güneş tutulması, halkalı güneş tutulması ve parçalı güneş tutulmasıdır. Tam güneş tutulmasında dünyaya gelen bütün ışınlar kesilmektedir. Bazen ay yuvarlak olması nedeniyle dünyadan uzaklaşır. Bunun sonucunda da güneşin hepsini kapatamaz. Buna halkalı güneş tutulması isimi verilir. Ay, Güneş'i kısmen örttüğü takdirde Parçalı Güneş tutulması meydana gelir. Bütün tam ve halkalı tutulmalar ilk olarak parçalı şekilde başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.