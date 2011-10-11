Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yılın Kadın Girişimcileri.

Çalıştığı alanda başarılı olan ve yaptığı girişimle örnek oluşturan kadınlar ödüllendiriliyor.

Yılın Kadın Girişimcileri.

Çalıştığı alanda başarılı olan ve yaptığı girişimle örnek oluşturan kadınlar ödüllendiriliyor.

11 Ekim 2011 Salı 17:30
Yılın Kadın Girişimcileri.
banner238

Çalıştığı alanda başarılı olan ve yaptığı girişimle örnek oluşturan kadınlar ödüllendiriliyor.

İş Kadınları Derneği ile Türkcell’in işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen “Yılın Kadın Girişimcileri” yarın 19.30’da İş Kadınları Derneği Köşkü’nde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Ödül alacak girişimci

kadınlar tören sırasında açıklanacak.

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, iş kolunda başarılı olan kadınları onurlandırmak ve örnek olarak öne çıkarmak için ilk kez “Yılın Kadın Girişimcisi” seçimini yaptıklarını belirterek, “Tüm

sorunlarımıza rağmen, bilgi ve meslek yanında cesaret ve inancın başarıyı getirebileceğini göstermek istedik. Başarı hikayelerinin gençlere ilham vereceğini düşündük” dedi.

ÖDÜLLER

Ekingen’in verdiği bilgiye göre iki aşamalı olacak ödül töreninde, birçok alanda başarılı bir kadın olan Vedia Barut anısına bir kadın girişimciye “onur ödülü” verilecek.

İkinci aşamada ise, ekonomik örgütlerin temsilcilerinden oluşan 4 kişilik juri tarafından seçilen girişimci kadınlar ödüllendirilecek. Ödüller, “Yılın Kadın Girişimcisi”, “Yılın Bölgesinde Fark Yaratan Kadın

Girişimcisi”, “Yılın Genç Kadın Girişimcisi” ve “Yılın Sosyal Kadın Girişimcisi” dallarında olacak.

Son Güncelleme: 11.10.2011 17:30
Anahtar Kelimeler:
KadınÖDÜLBaşarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim