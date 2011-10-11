Çalıştığı alanda başarılı olan ve yaptığı girişimle örnek oluşturan kadınlar ödüllendiriliyor.

İş Kadınları Derneği ile Türkcell’in işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen “Yılın Kadın Girişimcileri” yarın 19.30’da İş Kadınları Derneği Köşkü’nde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Ödül alacak girişimci

kadınlar tören sırasında açıklanacak.

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, iş kolunda başarılı olan kadınları onurlandırmak ve örnek olarak öne çıkarmak için ilk kez “Yılın Kadın Girişimcisi” seçimini yaptıklarını belirterek, “Tüm

sorunlarımıza rağmen, bilgi ve meslek yanında cesaret ve inancın başarıyı getirebileceğini göstermek istedik. Başarı hikayelerinin gençlere ilham vereceğini düşündük” dedi.

ÖDÜLLER

Ekingen’in verdiği bilgiye göre iki aşamalı olacak ödül töreninde, birçok alanda başarılı bir kadın olan Vedia Barut anısına bir kadın girişimciye “onur ödülü” verilecek.

İkinci aşamada ise, ekonomik örgütlerin temsilcilerinden oluşan 4 kişilik juri tarafından seçilen girişimci kadınlar ödüllendirilecek. Ödüller, “Yılın Kadın Girişimcisi”, “Yılın Bölgesinde Fark Yaratan Kadın

Girişimcisi”, “Yılın Genç Kadın Girişimcisi” ve “Yılın Sosyal Kadın Girişimcisi” dallarında olacak.