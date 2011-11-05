'Yılın babası' tecavüzcü çıktı.

ABD'de bir polis evlatlık edindiği iki oğlu ve bir gence tecavüz ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Pennsyvlania'da görülen davada polis memuru William Fox (66) 35 yıl hapse mahkum oldu. New York polis teşkilatından emekli olan polis bir zamanlar kahraman ilan edilmiş.

30 yıl önce bir çocuğu intihardan kurtardığı için kahraman ilan edilerek "Yılın Babası" seçilmiş. Daha sonra ise bu konu hakkında bir kitap yazmış.

Çevresinde "babacan" olarak da tanınan polis memuru iki erkek çocuk evlat edinmiş. Polisin yargılanması bir oğlunun yaptığı tanıklıkla gerçekleşti. Oğlu Shane Fox, babasının 16 yaşındaki küçük kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu gördüğünü söyledi.