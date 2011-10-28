Yıldızlar Van için buluştu

Kanal D’nin başlattığı, birçok televizyon ve radyo kanalından aynı anda yayınlanan “Van İçin Tek Yürek” programına yardım yağdı. Gecede depremzedeler için 62 milyon TL’lik bağış toplandı.

Geçtiğimiz pazar günü 7.2 şiddetindeki depremle sarsılan Van için kolları sıvadı ve bir yardım programı hazırladı. “Van İçin Tek Yürek” adlı programa ATV, Star, Fox, NTV, Kanaltürk, CNN Türk, Beyaz TV, A Haber, Kanal 24, Powerturk TV, Fenerbahçe TV ve Beykent Üniversitesi (Bea TV) ile Radyo D, Radyo Moda ve Radyo CNN Türk de destek verdi. Televizyon ve radyo kanalları, programı önceki akşam canlı yayınla ekrana getirdi. Beyazıt Öztürk, Şebnem Sunar Küçük, Cem Öğretir, İrfan Değirmenci, Fatih Portakal ve Nazlı Tolga’nın sunuculuk yaptığı ortak yayında, Türkiye’nin en ünlü isimleri depremzedeler için telefonların başına geçip yardım topladı. Van’a canlı bağlantıların yapıldığı, stüdyo konukları dışında 100 kişilik bir çağrı merkezi ekibinin de aralıksız bağış topladığı program, yaklaşık beş saat sürdü. Çığ gibi büyüyen yardım kampanyasında depremzedeler için 62 milyon TL toplandı. Bu para, Başbakanlık’ın açtığı Van Depremi İnsani Yardım hesaplarına bağışlandı.

CANLI YAYINA YILDIZ YAĞDI Telefonla bağış toplayan isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Bade İşçil, Öykü Karayel, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Mete Horozoğlu, Emir Berke Zincidi, Hadise, Şafak Sezer, Oya Başar, Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Beren Saat, Engin Akyürek, Tuba Ünsal, Aslıhan Gürbüz, Hakan Yılmaz, Hande Katipoğlu, Songül Öden, Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci, Oktay Kaynarca, Özge Özder, Funda Arar, Selen Soyder, Serenay Sarıkaya, Tolgahan Sayışman, Keremcem, Kenan Işık, Erol Evgin, Seda Öğretir, Ayşenil Şamlıoğlu, Bülent İnal, Özge Özpirinçci, Engin Altan Düzyatan, Özgür Ozan, Berna Laçin, Kubat, Burak Özçivit, Meryem Uzerli, Aydan Şener, Tarık Tarcan, Burcu Kara, Derya Baykal, Ebru Cündübeyoğlu, Oğuz Haksever, Zeynep Dörtkardeşler, Songül Karlı, Nur Erkul, Naz Elmas, Kenan Ece, Cem Kılıç, Sevil Atasoy, Bülent Çelik, Emel Çölgeçen, Feride Çetin ve Cüneyt Özdemir de vardı.

AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’dan Ankara’ya döner dönmez, havalimanından yayına bağlandı. Başbakan Erdoğan, “Van İçin Tek Yürek yayınına katılan herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Van depremiyle ilgili olarak 74 milyonu bir araya getirme teşebbüsünüz, Türkiye’nin geleceği için barışa katkı açısından çok faydalı olacak. Her böyle olayda halkımızın duyarlılığını gördüm. Bu duyarlılık öyle inanıyorum ki Türkiye’den başka ülkelerde yok. Bu milletin dayanışmasıyla, birliktelik ve beraberliğiyle aşamayacağı engel yok. Sizleri tebrik ediyorum. Hayır sahibi tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. “Çürük binaların tamamını yıkacağız” diyen Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Yasal düzenlemeyle önce hasar tespit edilen binalar için enkaz bedeli çıkaracağız. Konut ya da para olarak, 20 yıl vadeye kadar geri ödeme yapacağız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da telefon bağlantısıyla katıldığı programda ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yayınla ilgili teşekkür konuşması yayınlandı.

Hakan Uzan sürprizi “Van İçin Tek Yürek” yayını aracılığıyla depremzedelere bağış yapanlar arasında sürpriz bir isim de vardı. Yayın sırasında Hakan Uzan’ın depremzedeler için 500 bin TL bağışladığı altyazıyla duyuruldu.

Alkışlar onlara

- Şenol Özdemir, Özdemir İnşaat adına 3 milyon dolar bağışladı.

- Metro Holding Başkanı Galip Öztürk, 3.5-4 milyon TL değerinde 24 derslikli okul yaptıracağını söyledi.

- Kiğılı mağazalarından İhsan Karatürk, Van’da 3 milyon TL değerinde 500 kişilik bir tekstil fabrikası açacağını söyledi.

- Merinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 1 milyon TL nakit yardımda bulundu ve Umut Mehmet Erdemoğlu adına 3 milyon TL’lik okul yaptırmak istediklerini söyledi.

- Evkur Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kan, 2 milyon TL bağış yaptı.

- Sedat Ağaoğlu, 1 milyon 200 bin TL bağışladı.

- Oğuz Türker, Kuzey Yapı adına 1 milyon TL bağışladı ve okul yaptıracaklarını söyledi.

- Eti Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, 1 milyon TL bağışladı.

- Çalık Holding, 1 milyon TL bağışladı.

- Koza-İpek Grubu’ndan Akın İpek, 1 milyon TL bağışladı.

- Mehmet Kaya, Sasaş adına 1 milyon TL değerinde dört daire bağışladı.

- Tesco Genel Müdürü Kadir Akgün 500 bin TL bağışladı.

- Gözde Akpınar, Filli Boya adına 500 bin TL bağışladı.

- Fida Film’den Murat Akdilek, “Anadolu Kartalları” ekibi adına 120 bin TL bağışladı.

- Yayına telefonla bağlanan Halit Ergenç, “Muhteşem Yüzyıl” ekibinden 44 bin 355 TL topladıklarını, Timur Savcı’nın bu miktarı 100 bin TL’ye tamamladığını söyledi.

- Mahsun Kırmızıgül, Boyut Film’le birlikte 100 bin TL bağışladığını açıkladı.

- Ay Yapım, 45 bin TL bağışladı. - Mint Prodüksiyon, 30 bin TL’lik bağış yaptı.

- Acun Ilıcalı, Van’a okul yaptıracağını söyledi.

- Kanal D ve ATV, çarşamba günkü reklam gelirlerini bağışladı.