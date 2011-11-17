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Yıldız: Petrol Aramak İçin Shell ile Masaya Oturacağız

Enerji Bakanı Taner Yıldız, önümüzdeki hafta Türkiye topraklarında ve deniz sahasında petrol ve doğalgaz arama

Yıldız: Petrol Aramak İçin Shell ile Masaya Oturacağız

Enerji Bakanı Taner Yıldız, önümüzdeki hafta Türkiye topraklarında ve deniz sahasında petrol ve doğalgaz arama

17 Kasım 2011 Perşembe 08:17
Yıldız: Petrol Aramak İçin Shell ile Masaya Oturacağız
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Thomas Mirow ile görüşen Yıldız, Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) uluslararası bir şirketle petrol-gaz aramaya yönelik işbirliği anlaşmasının önümüzdeki hafta imzalanacağını belirterek, “Hem topraklarımızda hem de denizde petrol ve doğalgaz aramacılığıyla ilgili yeni bir anlaşmaya imza koyacağız. Shell ile bunun için önümüzdeki hafta masaya oturacağız” dedi. Yıldız şunları kaydetti: “Bu toplantı öncesinde bir uluslararası yatırımcı ile toplantımız vardı. Türkiye’de yatırım yapmak istediklerini ve en az 5000-6000 MW’lık yatırıma hazır olduklarından bahsettiler. Bu şirketin Avrupa’dan olduğunu söyleyebilirim. Bütün bu tahditler varken, yatırımlar gelmeye devam ediyor.” Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Mirow da bu yıl Türkiye’ye enerji yatırımlarına katkılarının 1 milyar Euro olduğunu belirtti.

Suriye’nin elektriğini kesmedik

SURİYE’ye elektrik verilmesi konusunda önceki gün yaptığı açıklamalara açıklık getiren Taner Yıldız şunları söyledi: “Suriye’ye halen elektrik verilmeye devam edildiğini, açıklamalarının Suriye yönetimi mevcut politikalarına devam ederse, bu durumun gözden geçirileceğine yönelik bir değerlendirme olduğunu ifade etti. Bakan Yıldız dün yaptığı açıklamada, “Suriye’ye halen elektrik veriyoruz ancak bu seyir devam ederse bu kararımızı gözden geçirebiliriz” demişti.

Son Güncelleme: 17.11.2011 08:17
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L Petrol Aramak İçin Shell Ile Masaya
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