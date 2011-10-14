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Yıldız: Kaybeden Türkiye olmayacak

Yıldız,Brüksel temaslarının ardından Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenledi

Yıldız: Kaybeden Türkiye olmayacak

Yıldız,Brüksel temaslarının ardından Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenledi

14 Ekim 2011 Cuma 09:52
Yıldız: Kaybeden Türkiye olmayacak
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TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AB katılım müzakerelerinde enerji faslının açılmaması halinde kaybedenin Türkiye olmayacağını söyledi.

Brüksel temaslarının ardından Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenleyen Yıldız, Türkiye'nin özellikle doğalgaz ve elektrikte AB ile ileri düzeyde işbirliği içinde olduğunu belirterek

enerji faslının açılıp açılmamasının ya da Türkiye'nin AB'ye üye olup olmamasının bu durumu değiştirmeyeceğini dile getirdi.

Yıldız, AB'nin enerji alanında Türkiye'yle yakın çalışma gereğine inanıyorsa enerji başlığını açarak bu tutumunu ortaya koyması gerektiğini kaydeden Yıldız, ''Ama bizim bu konuda yalvaracak halimiz yok.

Biz projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kaybeden Türkiye olmayacaktır'' dedi.

AB'nin doğalgazda Rusya'ya olan bağlılığını azaltacak Nabucco projesinde herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Yıldız, ''Kaynak ülkenin ya da kaynağın bulunmasıyla ilgili sorumluluğu sadece

kendi omuzlarımızda hissetmiyoruz. Nabucco 6 tane ortağı olan bir şirkettir. Tabiki bu projeyle ilgili olumlu duruşumuzu kaybetmeyeceğiz ama tek başımıza bu gazın kaynağını ya da ülkesini bulma

durumunda değiliz'' ifadesini kullandı.

Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'de tek yanlı arama ve sondaj çalışmalarına Fransa ve Almanya'nın destek vermesini değerlendiren Taner Yıldız, ''Uluslararası hukuka aykırı bir durumun kim tarafından

savunulursa savunulsun doğru olmayacağına'' işaret etti.

Bakan Yıldız, Kıbrıs Rum kesiminin tek yanlı arama ve sondaj faaliyetleri sürdükçe Türkiye'nin de bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Son Güncelleme: 14.10.2011 09:52
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBasınMüzakereYıldızBrüksel
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