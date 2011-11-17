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Yıldırım Bölgede Her Türlü Faaliyet Türkiye'nin Onay ve Bilgisiyle Olmalı

Her türlü deniz dibi faaliyetinin mutlaka Türkiye'nin onayı ve bilgisi dahilinde olması gerektiğini söyledi

Yıldırım Bölgede Her Türlü Faaliyet Türkiye'nin Onay ve Bilgisiyle Olmalı

Her türlü deniz dibi faaliyetinin mutlaka Türkiye'nin onayı ve bilgisi dahilinde olması gerektiğini söyledi

17 Kasım 2011 Perşembe 10:00
Yıldırım Bölgede Her Türlü Faaliyet Türkiye'nin Onay ve Bilgisiyle Olmalı
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TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, KKTC'nin konumu dikkate alındığında bölgede yapılabilecek her türlü deniz dibi faaliyetinin mutlaka Türkiye'nin onayı ve bilgisi dahilinde

olması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Dünya Denizcilik Üniversitesinin yönetim kurulu toplantısına katılan, ardından Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Efthimios Mitropoulos ile bir araya gelen

Bakan Yıldırım, temaslarıyla ilgili muhabirin sorularını yanıtladı.

Denizlerdeki hak ve menfaatlerin insanlığın ortak mirası olduğunu belirten Yıldırım, ''Kuzey Kıbrıs'ın konumunu da dikkate alırsak, bölgede yapılabilecek her türlü deniz dibi faaliyeti mutlaka Türkiye'nin

onayı ve bilgisi dahilinde olması lazım'' dedi.

Hakları herkesin kullanmasına kimsenin itiraz etmediğini ifade eden Yıldırım, ''Diyelim ki Tunus ile ABD'nin teknik altyapısı aynı mı, değil. Hadi buyur sen de kullan desen, pratik olarak kullanma şansı

yok. O bakımdan gelişmekte olan ülkeler diyor ki; bizim de imkanlarımız, teknik düzeyimiz sizinle aynı seviyeye gelsin o zaman ne yapılacaksa yapalım. Birisi kağnı arabasıyla gidiyor, diğeri uçakla

gidiyor, olmaz'' diye konuştu.

Son Güncelleme: 17.11.2011 10:00
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKktcYıldırımBakanDenizcilik
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