Yılda 1.700 saat ekrana bakıyoruz

İngiltere’de kontakt lens firması Acuvue’nin 2 bin ofis çalışanıyla yaptığı bir araştırmaya göre, ortalama bir ofis çalışanı günde 6 buçuk saatini, yılda ise 1.700 saatini ekrana bakarak geçiriyor. Tüm gün oturarak çalışmanın ortopedik zararları bir yana, gözlere verdiği zarar zaten herkesçe bilinen bir gerçek. Araştırmaya katılanların yüzde 37’si ekranda yazı okurken gözlerini kıstığını söylerken, yine yüzde 37’si aralıksız ekrana bakma nedeniyle düzenli baş ağrıları çektiğini ifade etti. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu yazıları büyüttüğünde daha iyi okuyabildiğini söylerken yüzde 25’i ise daha iyi görebilmek için ekranı gözüne yaklaştırdığını belirtti. Araştırma sonuçlarına göre son 2 yıl içinde katılımcıların sadece 5’te ikisi göz doktoruna görünmüş, yarısından fazlası ise diğer organlarına nazaran gözleriyle daha az ilgileniyor.