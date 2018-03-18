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‘Yılanların efendisi’ feci şekilde öldü

Dünya'nın önde gelen yılan terbiyecilerinden biri olan Malezyalı Ebu Zarin Hüssin, önceki gün hayatını kaybetti. Yılanlarla iletişime geçerek, onları uysallaştıran Hüssin, bir kral kobranın saldırısına uğradı. Zehirlenen Hüssin olay yerinde hayatını kaybetti

‘Yılanların efendisi’ feci şekilde öldü

Dünya'nın önde gelen yılan terbiyecilerinden biri olan Malezyalı Ebu Zarin Hüssin, önceki gün hayatını kaybetti. Yılanlarla iletişime geçerek, onları uysallaştıran Hüssin, bir kral kobranın saldırısına uğradı. Zehirlenen Hüssin olay yerinde hayatını kaybetti

18 Mart 2018 Pazar 17:06
‘Yılanların efendisi’ feci şekilde öldü
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Malezya’daki yılan sorunu en çok bölgede yaşayanları zor durumda bırakıyor. Öyle ki bazen evlerinde bazen de iş yerlerinde yılan bulabiliyor Malezyalılar… Bu sebeple ilk yardım ve itfaiye ekipleri bünyesinde yılanlarla mücadele eden birimler oluşturuluyor.

Bu birimlerden birinin başında da 33 yaşındaki Ebu Zarin Hüssin vardı. Hüssin, kariyeri boyunca yüzlerce yılanı öldürmeden toplayarak bölgede nam salmış bir isimdi. Yılanlarla iletişime geçerek onları sakinleştirmenin yöntemini bulan Hüssin, önceki gün ülke basınının gündemindeydi.

Malezya’da düzenlenen “Yetenek Sizsiniz Asya” bile yarışan ve bir yıldız olarak ünlenen Hüssin, gittiği bir evde yakaladığı bir yılan tarafından ısırıldı. Kısa süre sonra ilk yardım ekipleri olay yerine gelse de yılanın zehri genç adamın vücuduna yayıldı. Hüssin hakkında konuşan arkadaşları, “Yılanlarla çok iyi anlaşıyordu. Çok defa yılanlar tarafından ısırıldı ama hiçbirinde bu kadar büyük bir kral kobra tarafından ısırılmamıştı” dedi.

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