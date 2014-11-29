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Yılan Uzmanı Ölümden Döndü.. VİDEO

Amerikalı "yılan uzmanı" Steve Masek, yakaladığı Burma Piton yılanı tarafından öldürülmekten son anda kurtuldu.

Yılan Uzmanı Ölümden Döndü.. VİDEO

Amerikalı "yılan uzmanı" Steve Masek, yakaladığı Burma Piton yılanı tarafından öldürülmekten son anda kurtuldu.

29 Kasım 2014 Cumartesi 12:23
Yılan Uzmanı Ölümden Döndü.. VİDEO
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Amerikalı "yılan uzmanı" Steve Masek, yakaladığı Burma Piton yılanı tarafından öldürülmekten son anda kurtuldu.
İnanılmaz görüntülerde, Masek'in yakaladığı pitonla girdiği mücadele görülüyor.
Masek, tam yılanı kameralara gösterirken, piton bir anda saldırarak yüzünden ve burnundan ısırıyor.
Yılan genç adamın yüzünü bırakmayınca devreye Masek'in asistanı giriyor.
Asistan yılanın gırtlağından yabanmersini suyu dökünce devasa canavarın tutuşu biraz yumuşuyor ve Masek bu sayede özgür kalıyor.
Bu korkunç görüntüler akla tek bir şey getiriyor, uzman olun ya da olmayın, piton yılanı her zaman ölümcüldür... 

Son Güncelleme: 29.11.2014 12:29
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Amerikalı Yılan Uzmanı Steve MasekYakaladığı Burma Piton Yılanı Tarafından öldürülmekten Son Anda Kurtuldu.
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