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Yılan sokan kadına iğrenç tedavi yöntemi

Dışkıya gömülerek 1 saatten fazla bekletilen kadın hayatını kaybetti.

Yılan sokan kadına iğrenç tedavi yöntemi

Dışkıya gömülerek 1 saatten fazla bekletilen kadın hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:14
Yılan sokan kadına iğrenç tedavi yöntemi

Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadının kocası, eşini hastaneye götürmek yerine bölgede tanınan bir yılan avcısından yardım istedi. Yılan avcısı öneri olarak, kadının inek dışkısına gömülmesini önerdi. Dışkıya gömülerek 1 saatten fazla bekletilen kadın hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh'deki Bulandshahr'da yaşayan 35 yaşındaki Devendri isimli kadını odun toplarken yılan soktu. Yılan avcısı bir adamın eşine kadını inek dışkısına gömmesini tavsiye etmesi üzerine kadın hayatını kaybetti.

Hastaneye götürmedi, 'Yılan avcısı' çağırdı

Yılan tarafından ısırılan kadın eve koşarak durumu kocası Mukesh'e anlattı. Adam eşini hastaneye götürmek yerine zehri çıkarmakta başarılı olabileceğini öne süren Murarey adında bir yerel yılan avcısını çağırdı.

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Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh'deki Bulandshahr'da yaşayan 35 yaşındaki Devendri isimli kadını odun toplarken yılan soktu. (DailyMail)

Yılan avcısının talimatıyla inek dışkısına gömülüp 75 dakika bekletilen kadın hayatını kaybetti. Evin etrafından oturup kadının akıbetini izleyen köylüler de olaya tanıklık etti.

Eşinin yılan avcısına götürmeden önce koluna ip bağlayıp öğütülmüş bir toz sürdüklerini anlatan koca, "Onun öleceğini asla tahmin etmedim" dedi. Yılan avcısı adam hayvanın bir kobra olduğunu düşündüğünü ve kadının ölüm sebebinin gömülmesi olduğunu iddia etti.

5 çocuk annesi kadın hayatını yitirirken polis, olayla ilgili kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini açıkladı.

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