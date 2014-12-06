Yeşil Kedinin Sırrı Çözüldü!

Bulgaristan’ın Varna kentinde görülen ve yeşil rengi nedeniyle “radyoaktif” olarak adlandırılan kedinin bir garajda sentetik yeşil boya üzerinde uyuduğu ortaya çıktı. Independent’ın haberine göre, daha önce saldırıya uğradığı düşünülen kediyi boyayanları bulmak için hayvan severler harekete geçmiş ve sosyal medya üzerinden kampanya başlatmıştı. Bölge sakinlerii, kedinin renginin sürekli aynı yerde uyuması nedeniyle normale dönmediğini belirtti. Yeşilkedinin bir sahibi olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.