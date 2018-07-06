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Yeryüzü Doktorları'ndan Afrika ülkelerine yardımeli

Yeryüzü Doktorları kirli su kullanımından kaynaklı hastalıkların ve ölümlerin önüne geçmek için temiz suya erişim projeleri kapsamında, 2013 yılından bu yana Çad, Kenya, Kongo DC, Nijer, Somali ve Afganistan'da 184 su kuyusu açarak, yaklaşık 127 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı.

Yeryüzü Doktorları'ndan Afrika ülkelerine yardımeli

Yeryüzü Doktorları kirli su kullanımından kaynaklı hastalıkların ve ölümlerin önüne geçmek için temiz suya erişim projeleri kapsamında, 2013 yılından bu yana Çad, Kenya, Kongo DC, Nijer, Somali ve Afganistan'da 184 su kuyusu açarak, yaklaşık 127 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:46
Yeryüzü Doktorları'ndan Afrika ülkelerine yardımeli

Yeryüzü Doktorları kirli su kullanımından kaynaklı hastalıkların ve ölümlerin önüne geçmek için temiz suya erişim projeleri kapsamında, 2013 yılından bu yana Çad, Kenya, Kongo DC, Nijer, Somali ve Afganistan'da 184 su kuyusu açarak, yaklaşık 127 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı.
Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 2.1 milyar insan güvenilir su kaynaklarına erişemiyor. Her yıl kirli su kullanımına bağlı sebeplerle 502 bin ölüm gerçekleşiyor. Bu ölümlerin 361 binini ise 5 yaş altındaki çocuklar oluştururken, her 10 insandan 3'ünün evinde temiz su bulunmuyor. Yine aynı rapora göre 263 milyon kişi evinden en az 30 dakika uzaklıktaki kaynaklardan suya erişebiliyor.
Yeryüzü Doktorları, kirli su kullanımından kaynaklı ishal, kolera gibi hastalıkların ve ölümlerin önüne geçmek için temiz suya erişim projeleri kapsamında ihtiyaç bölgelerinde su kuyuları açıyor, fiziksel kapasite iyileştirme çalışmaları yürütüyor, su arıtma tabletleri dağıtıyor. Bu bağlamda, 2013 yılından bu yana Çad, Kenya, Kongo DC, Nijer, Somali ve Afganistan'da 184 su kuyusu açarak yaklaşık 127 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı. Uganda'da Gombe Bölge Hastanesi boru sistemini yeniledi ve kullanılabilir su sistemini hizmete sundu. Yemen'de artan kolera hastalığına bağlı ölümlerin önüne geçmek için su arıtma tabletleri dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Program ve Operasyonlar Müdürü Safa Şimşek, temiz suya erişim projelerini özellikle sıcak iklim koşulları ve kuraklıkla mücadele eden düşük gelirli ülkelerde gerçekleştirdiklerini ve bu bölgelerde bu projeleri gerçekleştirmenin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:
"Su hayatımızın en temel parçası. Temiz suya ulaşamadığımız bir durumu düşünemiyoruz bile. Ancak dünyanın bazı bölgelerinde tam da bu durum yaşanıyor. Çalıştığımız bölgelerde, insanların suya ulaşamadığını ya da ulaşmak için saatlerce yürümek zorunda kaldığını gördük. Hastanelerde temiz su bulunmadığını gördük. Çocukların su taşıdığı için okula gidemediği bölgeler gördük. Kirli su kullanımına bağlı sebeplerle insanların hastalandığını ve hatta maalesef hayatını kaybettiğini dahi gördük. Örneğin çalışmalarımızı yürüttüğümüz ülkelerden biri olan Afganistan'da her gün 133 çocuk ishal gibi hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Biz de bu bağlamda temiz suya erişim projelerimizi devam ettiriyor, daha çok kişiyi temiz ve sağlıklı suyla buluşturmak için çalışıyoruz."
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 13:37
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